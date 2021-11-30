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Prim borç yapılandırması için son ödeme süresi bugün doluyor

Prim borç yapılandırması için son ödeme süresi bugün doluyor
Prim borç yapılandırması için son ödeme süresi bugün doluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olanlardan prim borcunu 7326 sayılı yasaya göre yapılandıran vatandaşlar için son ödeme gününün bugün olduğu duyurusu yapıldı.

Prim borcu ilk taksit ödeme süresi ile ilgili açıklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, “Kurumumuza prim borcu olan vatandaşlarımızın borcunu 7326 sayılı yasaya göre önemli ölçüde yapılandırdık. Başarılı bir yapılandırma sürecini geride bıraktık. Yapılandırmanın geçerli olabilmesi peşin ödeme seçeneği yapan vatandaşlarımızın peşin ödeme tutarını bugün ödemesi gerekmektedir. Taksitlendirme yapan vatandaşlarımızın ise ilk iki taksiti zamanında ödemesi gerekmektedir. İlk taksit için son ödeme bugün. Vatandaşlarımızın cazip şartlardaki bu yapılandırmayı kaçırmamalarını tavsiye ederim” dedi.

Erhan Kan
 

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