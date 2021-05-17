Pritzker ödüllü Doshi'ye fahri doktora unvanı verilecek

Ünlü mimar, şehir planlayıcısı, eğitimci ve Pritzker Mimarlık Ödülü Sahibi Balkrishna Doshi, 28 Mayıs Cuma günü, Fahri Doktora unvanı alacağı Boston Mimarlık Fakültesi'nin sanal mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapacak.

Boston Mimarlık Fakültesi Başkanı Mahesh Daas, "Balkrishna Doshi'nin BAC'de bu yıl mezun olan sınıf için mezuniyet konuşması yapması bizim için büyük bir onurdur. Onun efsanevi çalışmaları dünya kültürüne olağanüstü katkılar yaptı, toplumları dönüştürdü ve ben de dahil olmak üzere birçok farklı kuşaktan tasarımcıya ilham verdi. Tüm zamansız bina ve şehirlerde olduğu gibi, Doshi'nin çalışmaları tasarım mükemmelliği yoluyla insanın durumunu tanımlar ve yükseltir” dedi.