Prizren'de Namazgah Camisi'ne çirkin saldırı

Prizren'de Osmanlı'dan kalma Namazgah Camisi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda hutbe girişindeki sütunlar hasar gördü. Saldırıya büyük tepki gösteren Kosova İslam Birliği Konseyi, Prizren'de 1455 yılında inşa edilen ilk cami olarak bilinen Namazgah Camisi'ne yapılan saldırı nedeniyle derin rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Saldırganların hutbeye giriş sütunlarını yıkmak için kasti saldırı düzenlediklerine dikkat çekilen yazılı açıklamada, saldırganların yakalanması ve adalet önüne çıkarılması için kovuşturma organlarına çağrı yapıldı.

Kosova İslam Birliği Konseyi, Prizren Bölge Kültür Mirası Merkezi ve diğer yetkili kurumlardan, hasarın giderilmesi ve Namazgah Camisi'ne gereken özen göstermelerini talep etti. Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka da şehirde en eski Osmanlı eseri olan tarihi Namazgah Camisi'ne yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı. Haskuka, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırganları yakalamaları için Kosova polisi ve adli organlara çağrıda bulundu. Saldırıyı vandalizm olarak niteleyen Belediye Başkanı Haskuka, kültür miras eserlerine zarar verilmesinin suç olduğunu hatırlattı.

Namazgah, geniş kitlelerin namaz kılması için yapılan üstü açık camidir. Fatih Sultan Mehmet Prizren'i fethettikten sonra ordusuyla ilk cuma namazını burada kıldığı rivayet edilmektedir. Namazgah, üstü açık yapılan tek, Prizren'in de ilk camisi olma özelliği taşımaktadır. Uzun yıllar depo olarak kullanılan Namazgah, 2001 yılında Prizren'de konuşlu Türk askerinin girişimiyle TİKA tarafından restore edilmiştir.

Ercan Kasap