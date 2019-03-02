Probiyotiğin saç bakımındaki etkisi

Saç sağlığının korunması için kullanılan ürünlerin oldukça önemli olduğunu söyleyen Zigavus Pharma Genel Koordinatörü Fatma Yeşilova, ağız yoluyla alınamayan besinlere sahip ürünlerin saç bakımı için etkili olduğunu kaydetti. Yelişova, sindirim sisteminde bulunan, bağırsak mikrobiyal dengesini düzenleyen ve sağlık açısından yararlı olan probiyotiğin, saç bakımında kullanımına da dikkat çekerek, konuyla ilgili önemli noktalara değindi.

"Saç dökülmesinin önüne geçmek için ilk olarak sorunun kaynağına bakılmalı" diyen Yeşilova, "Saç dökülmesinin en önemli nedenlerini hava kirliliği, yanlış ürün kullanımı, kansızlık ve guatır olarak sıralayabiliriz. Gerekli önlemi almak adına ilk olarak saçta hangi problemin olduğuna bakılmalı. Problem, 'saçın döngüsüyle mi ilgili yoksa başka bir sağlık sorunu mu var?' öncelikle bu bilinmeli. Sorunun tespit edilip, bir uzmana başvurduktan sonra saç sağlığını dışarıdan koruyacak tedbirler alınmalı. Bunun yanı sıra sağlığına kavuşmuş olan saçın bu sağlığını korumak da oldukça önemli. Tamamen bitkisel ürünlerle yapılan bakımlarla saç sağlığını korumak mümkün" dedi.

Probiyotiğin saç için önemi

Sindirim sisteminde bulunan, bağırsak mikrobiyal dengesini düzenleyen ve sağlık açısından yararlı olan probiyotiğin saç sağlığındaki önemine değinen Yeşilova, "Cildimiz kuruduğunda susuz tarlaya dönüyor. Saçımızda da durum böyle. Saç bakımında probiyotiğin büyük bir önemi var. Probiyotik, her şeyden önce saç derisindeki nemi muhafaza ediyor ve sağlıklı saçlar çıkmasına yarıyor. Böylece saç derisindeki su kaybını engelleyerek, kepeklenme gibi saç derisi sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bunun yanı sıra ilerde görülmesi mümkün olan saç sağlığı problemlerini de önlüyor. İlk olarak saç sağlığı korunmalı. Bu nedenle saç için kullanılacak ürünler titizlikle seçilmeli, kişiye özel olmalı. Kullanılan ürünlerin bitkisel olup, olmadığına dikkat edilmelidir" diye konuştu.

"Kullanılan ürünlerin yenilebilir besinler içermesi önemli"

"Şampuan seçiminde çok dikkatli olunmalı" diyen Yeşilova, özellikle saçta yaşanan sorunlara yönelik çözüm üretecek olan şampuanların kullanılması gerektiğini kaydetti. Saç için ağız yoluyla alınamayan besin ve vitaminlerin en azından şampuanlarla karşılanmasının önemine değinen Yeşilova, şu ifadeleri kaydetti:

"Biyotin, keratin, kafein ve ginseng gibi birçok içerikle yoğunlaştırılmış ürünler var. Bu içeriklerin bulunduğu ürünler; saçın parlaklığını koruyup, daha gür olmasını sağlıyor ve saçta dökülmeyi engelliyor. Ancak bu ürünlerin uzmanlara danışılarak kullanılması gerekir. Bu bakımdan saç bakımı için herkes tarafından kullanılan şampuanların seçimi de oldukça önem teşkil ediyor. Kullanılan şampuanların içeriğine çok dikkat edilmeli. Günümüzde yediğimiz-içtiğimiz birçok besini şampuanlarda görmek mümkün. Özellikle sarımsak birçok saç bakım ürünlerinde kullanılan çok faydalı bir besindir. Öyle ki; 500 bin yıldır bakım için kullanılıyor. Dolayısıyla tercih edilen ürünlerin içeriğinde yiyebileceğimiz besinlerin olmasına dikkat edilmeli."

"Aşırı sıcak su, saçın kimyasını bozuyor"

Doğru yıkama tekniğiyle saç sağlığının korunabileceğini kaydeden Kuaför Recep İspir ise şu yorumlarda bulundu:

"Doğru saç bakımı için uzmanlardan, eczacılardan ve kuaförlerden destek alınmalı. Çünkü yanlış ürün kullanımı toplumumuzda çok yaygın ve bu durum, saç sağlığını olumsuz etkiliyor. Bunun yanı sıra saç yıkamada da dikkat edilmesi gereken noktalar var. Saç kesinlikle sıcak suyla yıkanmamalı. Aşırı sıcak su saçın kimyasını bozuyor ve cilt kuruluğu yapıyor. Mümkün olduğunca ılık su kullanıp, saça parmak uçlarıyla masaj yaparak yıkama işlemi gerçekleştirilmeli. Böylece kan dolaşımı hızlanır ve saçın sağlığı korunmuş olur" dedi.

Mayonez ve sarımsak kürü ile saç bakımı

Saç bakımı için kullanılan saç maskelerinin de önemine vurgu yapan İspir, "Önümüz yaz ve saç bakımı için tedbirler alınmalı. Deniz ve havuz suyu saçı oldukça yıpratıyor. Bunun için de saça maske uygulayarak bakımı sağlanabilir. Bu noktada önerimiz profesyonel ürünlerin kullanılması ama saçın bakımını sağlayacak herhangi bir bakım maddesi bulunamazsa mayonezle bile bakım yapılabilir. Mayonez ve sarımsak kürü ile saç yıpranmasının önüne geçilebilir. Kür, sarımsağı ezip, mayonezin içine konulmasıyla hazırlanıyor. Hazırlanan kür saça sürülüp, 1 saat kadar bekletilmeli. Bu yöntem saçta meydana gelecek kuruluğu önlüyor" açıklamasında bulundu.