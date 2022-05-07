Prof. Arıboğan İran'ı işaret etti: “Sakin olun, tuzak var”

Sosyal medyada dolaşıma sokulan mülteci videolarıyla ilgili dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan Doğuş Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

“Sakin olun, tuzak var”

İran'ı işaret eden Prof. Arıboğan, Eminönü'nde toplanıp Afganistan bayrağı açan Afganlarla ilgili bir videoyu alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kanmayın! Ev sahiplerinin göçmenlere karşı tepkisel olduğu böyle bir psikolojik ortamda bir yabancının bu videoyu çekip paylaşması için ya geri zekalı ya da hayli ileri zekalı (bilinçli) olması gerekir. Herkesin aklını yitirmeye başladığı ve bundan gurur duyup zevk aldığı bir ortamda aklıselim çağrısı en nefret edilen durumdur. Kitabını yazdığım için bilirim. Çalışma alanım kitle psikolojisi. Siz yine bildiğinizi okuyun, ben de bildiğimi söyleyeyim. Sakin olun derim; tuzak var!”

“İran üzerinden geldiler”

Prof. Arıboğan, “Afganistan, Pakistan üzerinden gelenler (erkek gruplar) ise tahrikçi bir tavırla yeni devreye girdiler. 'İran' üzerinden geldiler" dedi.