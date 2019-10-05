Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in imza günü Milletvekili Özlem Zengin tarafından neden engellendi?

28 Eylül'de Tokat Belediyesi tarafından başlatılan kitap fuarına davet edilen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, imza gününün iptal edilmesi üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ YAZIMDAN RAHATSIZ OLDU'

"Tokat Belediyesi tarafından 28 Eylül'de başlayan kitap fuarına davet edilmiş bulunuyordum. 6 Ekim Pazar günü ise Tokatlı hemşehrilerimle hem söyleşim ve imza günüm olacaktı. Ancak bu söyleşinin dün itibariyle iptal edildiğini öğrendim. Tokat Milletvekili Özlem Zengin, benim 26 Temmuz'da Türkiye Gazetesi Cuma Divanı'nda çıkan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yazımdan dolayı rahatsız olduğunu ve bu programımı iptal ettirdiğini öğrenmiş bulunuyorum.''

'NESİLLERİ MAHVEDEN VE AİLEYİ ÇÖKERTEN BİR ANLAŞMADIR'

''İstanbul sözleşmesi nesilleri mahveden, aileyi çökerten bir anlaşmadır. Ben bunun yalnışlığını her vesile ile ve her zaman dile getireceğim ve bundan asla dönmeyeceğim. Ancak Özlem Zengin hanımın yaptığı fikre hür düşünceye ve tarihe saygısızlık ve en büyük darbedir. Bir ilim adamı okuyucularıyla buluşturulmaması en büyük haksızlıktır.''

'BU TİP İŞLERLE MEŞGUL OLDUĞU İÇİN KENDİSİNİ KINIYORUM'

''Bu durumu bir milletvekilinin ilim adamlarının yaptığı yapıcı tenkitlere tahammül gösterememesi olarak görüyor. Bu tip işlerle meşgul olduğu için kendisini kınıyorum. Bu itibarla yarın Tokat Kitap Fuarı'nda olamayacağım ve okuyucularımla, sevenlerimle beraber bulunamayacağım için büyük üzüntü içerisindeyim. Kendileriyle en kısa zamanda daha geniş sohbetlerle buluşmak üzere hepsine muhabbetlerimi söylüyorum'' açıklamasında bulundu.