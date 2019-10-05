İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in imza günü Milletvekili Özlem Zengin tarafından neden engellendi?

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in imza günü Milletvekili Özlem Zengin tarafından neden engellendi?
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in imza günü Milletvekili Özlem Zengin tarafından neden engellendi?

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil, Tokat'ta yapılması planlanan kitap fuarında imza gününü engellediği iddiasıyla Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında açıklamalarda bulundu.

28 Eylül'de Tokat Belediyesi tarafından başlatılan kitap fuarına davet edilen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, imza gününün iptal edilmesi üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ YAZIMDAN RAHATSIZ OLDU'

"Tokat Belediyesi tarafından 28 Eylül'de başlayan kitap fuarına davet edilmiş bulunuyordum. 6 Ekim Pazar günü ise Tokatlı hemşehrilerimle hem söyleşim ve imza günüm olacaktı. Ancak bu söyleşinin dün itibariyle iptal edildiğini öğrendim. Tokat Milletvekili Özlem Zengin, benim 26 Temmuz'da Türkiye Gazetesi Cuma Divanı'nda çıkan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yazımdan dolayı rahatsız olduğunu ve bu programımı iptal ettirdiğini öğrenmiş bulunuyorum.''

 'NESİLLERİ MAHVEDEN VE AİLEYİ ÇÖKERTEN BİR ANLAŞMADIR'

''İstanbul sözleşmesi nesilleri mahveden, aileyi çökerten bir anlaşmadır. Ben bunun yalnışlığını her vesile ile ve her zaman dile getireceğim ve bundan asla dönmeyeceğim. Ancak Özlem Zengin hanımın yaptığı fikre hür düşünceye ve tarihe saygısızlık ve en büyük darbedir. Bir ilim adamı okuyucularıyla buluşturulmaması en büyük haksızlıktır.''

'BU TİP İŞLERLE MEŞGUL OLDUĞU İÇİN KENDİSİNİ KINIYORUM'

''Bu durumu bir milletvekilinin ilim adamlarının yaptığı yapıcı tenkitlere tahammül gösterememesi olarak görüyor. Bu tip işlerle meşgul olduğu için kendisini kınıyorum. Bu itibarla yarın Tokat Kitap Fuarı'nda olamayacağım ve okuyucularımla, sevenlerimle beraber bulunamayacağım için büyük üzüntü içerisindeyim. Kendileriyle en kısa zamanda daha geniş sohbetlerle buluşmak üzere hepsine muhabbetlerimi söylüyorum'' açıklamasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.