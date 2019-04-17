Prof. Dr. Banu Coşar: 'Uzak Gözlüğünden Kurtulmak İçin FemtoLASIK Teknolojisi'

18 yaşını dolduran, son 1 sene içerisinde göz numarası değişmeyen, göz numaraları ideal seviyelerde olan ve kornea kalınlığı operasyon için yeterli kalınlıkta olan hastaların femtoLASIK ile göz ameliyatı sonrası konforlarının arttığını belirten Prof. Dr. Banu Coşar femtoLASIK teknolojisinin avantajları hakkında konuştu.

Femtosaniye lazer ile göz ameliyatı (FemtoLASIK) nasıl yapılır?

FemtoLASIK ile göz ameliyatı öncesinde kritik bir değerlendirme sürecinin olduğunu belirten Prof. Dr. Banu Coşar: “Miyoplarda 8-10 dereceye kadar, hipermetrop ve astigmatlarda da 5-6 dereceye kadar lazer tedavisi uygulayabiliyoruz.

Göz numarası ve kornea haritası ölçümlerinin detaylı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından, FemtoLASIK ile göz ameliyatı olmasında bir sakınca bulunmayan hastalarımızın işlem yapılacak gözünü uyuşturucu damla ile uyuşturuyoruz. Göz çevresinin de sterilizasyonunu sağlıyor, göz kapaklarını blefarosta adı verilen özel bir aparat yardımıyla açık tutuyoruz. Daha sonra “femtosaniye” adı verilen gelişmiş teknolojiye sahip bir lazerle korneada bir kapakçık (flep) oluşturuyoruz.

Kapakçık altına “excimer” denen farklı bir lazer ile uygulama yapıp, korneayı şekillendiriyoruz. Gözdeki kapakçığı kapatıyor ve göze antibiyotikli damla damlatarak işlemi sonlandırıyoruz. FemtoLASIK ile göz ameliyatı gerçekleştirilen hastalarımızın gözlerinin bandajlanması gerekmiyor, sadece koruyucu bir gözlük veriyoruz, işlemin konforu da 3-4 saat sonra yaşanabiliyor.” dedi.

FemtoLASIK ile Göz Ameliyatı Avantajları Nelerdir?



Yöntemin avantajlarını anlatan Prof. Dr. Banu Coşar şu bilgileri aktardı: “FemtoLASIK, bıçaksız LASIK diye de anılıyor.

Bu güvenli teknoloji sayesinde operasyon sonrası komplikasyonlar azalıyor. Uzağı görme sorunu yaşayan kişilerin tedavileri yüksek başarı ile tamamlanabiliyor. Miyoplarda 100 hastadan yaklaşık 95'i gözlüksüz tam görebilirken; kişinin göz yapısına, göz numarasına ve göz bozukluğu tipine göre bu oran değişebiliyor.

Operasyon sonrası hastalarımızın memnuniyetinin arttırılması adına işlem öncesi uygunluk kontrollerinin de kapsamlı bir şekilde yapılması gerekiyor. ”

Kaynak: Prof. Dr. Banu Coşar – Femto Lasik

