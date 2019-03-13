Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Prof. Dr. Dedeoğlu'nun tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Doktor Okan Özçeker tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada Dedeoğlu'nun beyin kanamasına bağlı olarak saat 20.40'ta yaşamını yitirdiği belirtildi.

Özçeker, “Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, 27 Şubat 2019 tarihinden itibaren baloncuk yırtılmasına bağlı, beyin kanaması tanısıyla hastanemiz yoğun ünitesinde tetkik, tedavi ve takipleri devam ederken, 12 Mart 2019 tarihinde gelişen Akut Serebral Vazospam nedeniyle genel durumu kötüleşmiştir.

Genel durumu düzelmeyen Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu'na yapılan tıbbı değerlendirmeler, tetkikler ve testler sonucunda 13 Mart 2019 tarihinde saat 13.40'ta beyin ölümü tanısı konulmuştur. Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen, 13 Mart 2019 tarihinde saat 20.40'ta vefat etmiş olup, başta ailesi olmak üzere, ülkemizin, bilim camiasının, tüm akademisyenler ile öğrencilerinin ve hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

Sözcü Kalın'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim insanı ve uluslararası ilişkiler disiplinin önde gelen isimlerinden, Prof. Dr. Beril Dededoğlu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, AB Bakanı, Yükseköğretim Kurulu Üyesi, rektör gibi görevlerde bulunmakla birlikte verdiği eserler ve yetiştirdiği talebelerle anılacak önemli bir akademisyendi. 2018'in sonundan itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunda birlikte çalıştığımız Beril hocanın çalışkanlığına, nezaketine ve güzel ahlakına şahidiz. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son nefesine dek ülkemize hizmet etme çabalarıyla hatırlanacaktır. Beril Dedeoğlu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Beril Dedeoğlu için başsağlığı mesajı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayımladığı taziye mesajında, "Kıymetli insan, değerli hocam çok ama çok derin bir üzüntü duydum. Çalışkan ve üretken bir akademisyen, berrak bir zihin, samimi bir dosttu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

