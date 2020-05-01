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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının bulunduğu tabela hastaneye asıldı

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının bulunduğu tabela hastaneye asıldı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının bulunduğu tabela hastaneye asıldı

Korona virüsle mücadelede hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının bulunduğu tabela, isminin verildiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasına asıldı.

Korona virüsle mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının bulunduğu tabela, isminin verildiği hastaneye asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasına Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde yaptırılan tabela hastaneye asıldı. Asılan tabela ve hastane havadan drone ile görüntülendi.

Yunus Emre Şeker
 

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