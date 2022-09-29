Prof. Dr. Ercan, Kuşadası'nda deprem açısından 3 alana dikkat çekti

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) haftalık söyleşi programlarında bu hafta, Kuşadası'nda depremlerin yararları konuşuldu. Söyleşilerinin bu haftaki konuğu olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan “Kuşadası'nda Depremlerin Yararları” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Dünyanın katmanları, dalma batma kuşağı türleri, Afrika, Arap ve Avrasya plakalarının Anadolu'ya etkileri, Batı Anadolu'nun avkulanması, kırılmayla depremin oluşumu, Kuşadası'nda ilk göçmeler, son buzul çağında deniz yüzeyi ve bu çağdaki yaşanabilir ortam kuşağı ve Anadolu'nun önemi, Aydın Menderes çukurunda zamana göre denizin çekilişi, Bafa Gölü'nün denizden ayrılışı, Aydın ilinde depremin getirdiği yararlar, Kuşadası'nın jeolojik oluşumları ve göçüntü kırıkları gibi konular görseller üzerinden anlatıldı.

Uğur Eser



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