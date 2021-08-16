Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: '15 yaş ve üzerinin aşılanması okulların açılması sürecinde ciddi katkı sağlayacaktır'

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, 15 yaş ve üzerinin aşı programına dahil edilmesinin, sonbaharda okulların açılması sürecinde ciddi anlamda katkı sağlayacağını söyledi. Prof. Dr. Oğuztürk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 ve 15 yaş arası kronik hastalığı olan çocukların aşılama programına dahil edilmesinin sağlıklarında herhangi bir risk süreci yaşanmasına engel olacağını aktardı.

Oğuztürk, Covid-19 hastalığı geçirmiş kişilerin bir ay içerisinde yeni aşılarını yaptırmalarına olanak sağlanmasının Covid-19 ile mücadele çok radikal kararlar alınmasının bir örneği olduğunu dile getirdi. Ayrıca Oğuztürk, 4 doz aşının Türkiye'deki her vatandaşı ilgilendiren bir durum olmadığını, yalnızca yurtdışında herhangi bir işi olanların o ülkelere giriş ve çıkış noktasında sıkıntı yaşamaması adına hayata geçirildiğini kaydetti.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Sağlık Bakanlığınca 15 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlanmasının hali hazırda yurt dışında birçok 15 yaşındakilerin ülkede aşılama programına dahil edildiğini ifade ederek, “Covid-19 ile mücadele zaten dinamik bir süreç. Bu süreçte de anında aktif kararlar alınarak mücadelede virüse karşı bir şekilde önde olmak ve başarı sağlamak adına bu tür davranışlar gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bugün bu karar ile gerçekleştirildi” dedi.

“Ülkemizde 15 yaş ve üzerinin aşılanması sonbaharda okulların açılması sürecinde ciddi katkı sağlayacaktır”

Prof. Dr. Oğuztürk, okullardaki yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime göre artılarının tartışılmaz bir gerçek olduğunu dile getirerek, “Ülkemizde de bu şekildeki bir sürecin aktive olması, sonbaharda okulların açılması sürecinde ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Başarıya destek olacaktır. Bu yüz yüze eğitimin devamı için de insanların aşılama süreçlerinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. 15 yaş üstü kişilerin de aşılama programına dahil edilmesi bu yönde katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Oğuztürk, daha önce Covid-19 hastalığı geçirmiş kişilerin bir ay içerisinde yeni doz aşılarını yaptırmalarına olanak sağlanmasının Covid-19 ile mücadele radikal bir karar olduğuna dikkat çekti.

“4. doz aşılama ülkemizdeki her vatandaşı ilgilendiren bir durum değil”

Prof. Dr. Oğuztürk, dördüncü doz aşı randevularının açılmasının bazı ülkelerin mRNA dışındaki aşıları kabul etmemeleri sonucunda ortaya çıkan bir uygulama olduğunu belirterek, “Bu ülkemizdeki her vatandaşı ilgilendiren bir durum değil. Bunu net olarak algılattırmak gerekiyor” diye konuştu.

Dördüncü doz aşı konusuna açıklık getirmek üzere konuşan Oğuztürk, şunları söyledi:

“Eğer siz yurtdışında herhangi bir işiniz varsa o ülkelere giriş ve çıkış noktasında sıkıntı yaşamama adına yaptırıyorsunuz. İki doz Biontech aşısından faydalanabilmek için sadece talep eden kişilere bu şekilde pozitif cevap verme adına uygulama gerçekleştirildi. Yoksa şu an itibarıyla iki doz Sinovac yaptırmış ve bir doz Biontech aşısı olmuş veya iki doz Biontech aşısı olmuş kişilerin yeni doz aşı yaptırmasına şu an gerek yok. Şu an itibarıyla yeni uygulamalar Sağlık Bakanlığı tarafından güncel bir şekilde topluma bilgilendiriliyor” dedi.

Mustafa Cenik - Cem Geçim



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