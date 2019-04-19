Prof. Dr. Kural: 'Bu projeyle her okulda en az 3 kişi sigarayı bırakıyor'

İstanbul Valiliği, İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinin desteklediği proje kapsamında İstanbul'da eğitim gören lise öğrencileri, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle tedavileri devam eden vatandaşları ziyaret etti. Proje kapsamında 79 okuldan öğrenciler, 14-15'er kişilik gruplar halinde hastaneye gelip hastalarla konuşarak, sigaranın zararları hakkında bilgi edinme imkanı sağlıyor. Bu şekilde özellikle gençlerin sigara kullanımına erken yaşta başlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sigaradan Kurtulalım Projesi'nin mimarı olan Sarıay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret sırasında özellikle lise çağında sigaraya başlama oranının çok yüksek olduğunu söyledi.

“Bu proje dünya'da bir ilk“

Gençler arasında sigara kullanımının hızla arttığı için projeyi başlattığını ifade eden Sarıay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, “Bu proje dünyada bir ilk daha önce böyle bir proje yapılmadı. 193 ülkede Dünya'da en çok gezen 47'inci kişiyim. Yıllarca sigarayı bir hedef edindim. Bu sene gençler arasında sigara hızla arttı. O yüzden bu proje aklıma geldi. Sarıay Derneği Başkanı olarak 4 Bakanlık, Milli Eğitim, Sağlık, İstanbul Valiliği ve desteği ile bu projeyi başlattık. Kolay olmadı epey uğraştık ama mutluyum” diye konuştu.

“Her okulda en az 3 kişi sigarayı bırakıyor”

Öğrencilerin tütün ürünlerinin zararlarını, hastalardan dinleyerek bilinçlenmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Kural, ”Tam 79 tane okul değişik ilçelerden 14-15'er gruplar halinde ve çoğu da sigara içen öğrenciler, seçildiği okullardan hastaneye gelip hastalarla konuşuyorlar. Bu iletişim çok etkili oluyor. Benim aldığım habere göre her okulda en az 3 kişi sigarayı bırakıyor. Bir hevesle ilk sigaralarına başlıyorlar. Ordu ve Balıkesir'in de başlama duruma var. Küçük illerde bu proje daha kolay yapılır. Manisa'da mesela sayın valim bunu rahatlıkla yapabilir. Hastalar çok hevesli anlatıyorlar. Onlar istiyorlar ki başlarına gelen gençlerin başına gelmesin ama bu çocuklarla da kalmıyor, anlatıyorlar okullarında çevreleriyle de paylaşıyorlar bu en etkili yöntemdir. Bunun için bu projenin desteklenmesi diğer illerde de uygulanmasını istiyorum” dedi.

“Çok pişmanım keşke daha önce bıraksaydım”

Sigaranın gençler için büyük kayıp olduğunu belirten Akciğer kanseri Ayhan Kurt, “Gelen öğrenci arkadaşlara sigaranın içilmemesini bir an önce bırakılmasını tavsiye ettim. Sigara içmek bizim için çok acı bir kayıp şuan çok pişmanım keşke daha önce bıraksaydım. Benim için vesile oldu grip tedavisi için buraya gelmem. Ben tüm tetkiklerimi yaptırıp Yedikule'ye geleceğim diye kendimi şartlandırdım. Oda bir vesile oldu benim için tüm gençlere asla içmemesini tavsiye ediyorum. Sigara bizim gençlerimiz için çok büyük kayıptır” dedi.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası Gülizar Kabar, gençlere sigaraya hiç başlamamalarını tavsiye ederek, “Gençlere benim tavsiyem başlamasınlar. Benim bu son 1 haftada çektiğimi hiç kimse çekmesin. Sigaraya başladığımda 1978 yılıydı. 2011'de bıraktım. Keşke hiç sigaraya başlamasaydım. Tamamen cahillikti gençler hiç başlamasınlar. Şimdi bıraktığımdan bu yana başka bir kadının elinde göründüğüm zaman yakıştıramıyorum” dedi.

Alper Suat Tutaşı