Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu mamografi çektirmeyin diyenlere sert tepki

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla gerçekleşen programda konuşan Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu, “Bütün dünyada erken teşhisin en önemli başarılı yöntemi: Mamografi çektirmek. Ama Türkiye'de birkaç bilim insanı diye lanse edilen ama ilgisi olmayan insanlar 'mamografi zararlı' diyebiliyor. Halkımızın kirli bilgilerden uzak olması lazım. Profesör, doçent olduğu zaman halkımız bu söylemlere dikkat ediyor, hangi birikimle bunu konuşuyor hiç bakmıyor. Bu bilim insanına yakışmıyor, ben yetkili makamda olsam bu arkadaşların profesörlüklerini alırım” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olarak belirlenen ekim ayında dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede İstanbul Üniversitesi tarafından organize edilen Rektörlük Binası'nda gerçekleşen toplantıya İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu, Prof. Dr. Neslihan Cabıoğlu ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programda erken teşhisin ve doğru tedavinin önemine dikkat çekilirken, 40 yaş ve üzerinin düzenli tarama yaptırmasının gerekliliğine dikkat çekti. Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu, mamografi taramasının zararlı olduğu yönündeki açıklamalara tepki gösterirken, tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi.

Hasibe Karadağ - Emre Baba

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