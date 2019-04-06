Prof. Dr. Mesut Akdere: 'Derslere robot öğretmenler girecek eğitim sitemi kökten değişecek'

Sakarya Üniversitesi Akademik Platform, Eğitim ve Değişim Derneği(E-Der) ve İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ISEC 2019, uluslararası akamisyenlerin katılımıyla Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesinde başladı. Sempozyumda dünyanın ileri eğitim teknolojileri ve eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları katılımcılara tanıtıldı. Programa ABD Purdue Üniversitesi, Teknoloji Liderlik & İnovasyon Bölümü'nden katılan Prof. Dr. Mesut Akdere, bir sanal gerçeklik sunumu yaptı.

Prof. Dr. Akdere: "Bugün gelinen noktada ise öğrenciler öğretmenin tüm bilgisini internetten öğrenebiliyor"

Prof. Dr. Akdere yakında derslere robot öğretmenlerin girmeye başlayacağını, artırılmış gerçeklikle eğitim sisteminin kökten değişeceğini ifade etti. Şu anki teknolojiyle gerçeğe yakın ortamda ameliyat, endüstriyel eğitim gibi alanlarda yazılımlar geliştirildiğini ifade etti. Yakın gelecekte okullarda derslere robot öğretmenlerin gireceğini ve öğrencilerin sanal ortamda ileri tıp ve endüstri eğitimlerini alabileceğini anlatan Prof. Dr. Akdere, "Eskiden öğretmen bilginin tek sahibiydi. Bugün gelinen noktada ise öğrenciler öğretmenin tüm bilgisini internetten öğrenebiliyor. Google sanal gerçeklik uygulamalarına çok büyük yatırımlar yapıyor. Yakın gelecekte bir kitap dolusu bilgi sanal ortamda uygulamaya dökülebilecek. Eğitim sistemi buna göre kendisini yenilemeli ve öğretmenler de bu değişime ayak uydurmalı" diye konuştu.

"Sanal imparatorluklar ve insan beyni hacklemeye karşı önlem alınmalı"

Sakarya Üniversitesi Akademik Platform Başkanı Prof. Dr. Naci Çağlar da yaptığı konuşmada teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiğini belirterek, "Dünya bugün insan beynini hackleme ve sanal alemde kurulacak dijital imparatorluklara karşı önlemler almaya başlamalı. Hayal gibi görünen pek çok gelişmenin bir adım ötesindeyiz. Teknoloji kontrol altında tutulmaz ve insanlık faydasına hizmetten uzaklaşırsa kötü niyetli kişilere büyük güç sağlayabilir. Türkiye olarak bir an evvel adımlar atmaya başlamalı ve eğitim sistemimizi teknolojiyle daha fazla entegre hale getirmeliyiz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeliyiz" dedi.

Sempozyuma dünya çapında katılım

Sempozyumun'da SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Atilla Arkan da 2023 Eğitim Vizyonu ve Türk Eğitim Sistemi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sempozyuma Penn Devlet Üniversitesi, Florida Devlet Üniversitesi, Lowa Üniversitesi, Plovdiv Üniversitesi, Maine Üniversitesi gibi dünya çapında üniversitelerden temsilciler ve Türk akademisyenler katıldı. Sempozyumda kabul edilen bildiriler doi numarası ve ISSN numarası ile online olarak yayımlanacaktır. Ayrıca gönderilen tam metin bildiriler arasından seçilen çalışmalar hakem kontrolünden geçtikten sonra APJEC-Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi'nde yayımlanacak.