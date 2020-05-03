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Prof. Dr. Murat Dilmener Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Murat Dilmener Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Murat Dilmener Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Dilmener, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süre önce yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısı konulan Prof. Dr. Murat Dilmener, bugün hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı M. Sait Gönen, “Kardeş Fakülte İstanbul Tıp Fakültesinin emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Dilmener hocamızı Covid-19 nedeniyle kaybettiğimizi derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Hocamıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyorum” dedi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise, "Bir değerli hocamızı daha korona virüs infeksiyonu nedeniyle kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
 

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