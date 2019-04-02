Prof. Dr. Oğuz Özyaral vatandaşların sağlık sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi'ni ziyaret etti. Prof. Dr. Özyaral, vatandaşları yakından ilgilendiren sağlık sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplum sağlığı kapsamında sağlıklı beslenmeye yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, verdiği şifalı tariflerle AVM ziyaretçilerini bilgilendirdi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Özyaral, günlük hayatın bir parçası olması gereken spor ve dengeli beslenmenin önemli olduğunun altını çizerek, genellikle hastalanmadan önce "Neleri nasıl yaparız?, Nasıl bir yaşam kalitemiz olmalı? sorularının üzerine planlamalar ve çalışmalar yaptığını belirtti.

Program sonunda ziyaretçiler memnuniyetlerini ilettiler.