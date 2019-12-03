Prof. Dr. Ömerustaoğlu: “Daha kaliteli düşünmek için yeterli kelime bilgisine sahip olmalıyız”

Prof. Dr. Ömerustaoğlu, eleştirel düşünmeye sahip olan toplumlara rasyonel toplumlar denildiğini ifade ederek, “Eleştirel düşünceyi sahiplenen rasyonel toplumlarda bilimsel, sanatsal ve felsefi üretim çok yüksek oluyor. Bu özelliklerinden dolayı rasyonel toplumlar dünyayı yönetiyorlar.” dedi.



Öğrencilere 21. yüzyılda insandan istenen temel yetkinlikleri anlatan Prof. Dr. Ömerustaoğlu, 2020 yılının temel yetkinliklerinin ilk sırasında eleştirel düşünce ve problem çözmenin yer aldığını söyledi.



Yetkinliklerin, bilginin hatta mesleklerin de zaman içinde değiştiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ömerustaoğlu, “Yirmi yıl önce popüler olan meslekler şu anda adeta yok oldular. Yirmi yıl sonra da şimdi hiç düşünemediğimiz meslekler ortaya çıkacak. Bugünkü bilgilerimiz değişecek, bugünkü meslekler değişecek ve değersizleşecek ancak değişmeyecek tek şey aklımızı kullanma gücü olacak.” dedi.



Eğitimin tek amacının düşünmek için aklı eğitmek olduğuna inandığını söyleyen Prof. Dr. Ömer Ustaoğlu, düşünmek için aklı eğitebilirsek o akılla tüm meselelerin çözüleceğini ifade etti.



Düşünmenin bir dil faaliyeti olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ömerustaoğlu, “Düşünme bir dil faaliyetidir. İyi düşünmek için dilimizi iyi kullanmamız gerekiyor. Bunun için de yeterli kelimeye sahip olmamız lazım. Şöyle düşünelim; bir kişi 200 kelime ile konuşuyor, 200 kelime ile düşünüyor. Başka bir kişi iki bin kelime ile konuşup iki bin kelime ile düşünüyor. Hangisi düşünce olarak ileride olacak? Çok basit daha fazla kelime ile konuşup daha fazla kelime ile düşünen ileride olacak. Daha kaliteli düşünmek için daha fazla kelimeye bunun içinde daha fazla okumaya ihtiyacımız var.” dedi.

Konuşmasının devamında dünyanın önde gelen düşünürlerinin sözlerinden örnekler veren Prof. Dr. Ömerustaoğlu, eleştirel düşünmenin aşamalarını, eleştirel düşünebilen ve düşünemeyen insanlar arasındaki farkları anlatarak semineri sonlandırdı.

