Prof. Dr. Özkök: "Türkiye'de en fazla ikinci ölüm nedeni kanser"

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Özkök, 1-7 Nisan Kanser Haftası ve kanser tedavisinde son gelişmeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Serdar Özkök, kanserin Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp-damar hastalıklarından sonra en sık görülen ikinci ölüm sebebi olduğunu ifade etti.

Özkök, “Kanser sosyal, psikolojik ve ekonomik yönleri de olan, hastayı ve hasta yakınlarını etkileyen çok yönlü ve ciddi bir hastalıktır. Bu önemli sağlık sorununa halkın dikkatinin çekilmesi ve toplumun kansere yönelik bilincinin artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl 1-7 Nisan arası Kanser Haftası olarak belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2020 yılında yaklaşık 10 milyon kişi kanser nedeniyle kaybedilmiştir. Her 6 ölümden birinin nedeni ise kanserdir” dedi.

Prof. Dr. Özkök, erken teşhis vurgusu yaptı, tedaviyi anlattı

“Birçok kanser erken evrede teşhis edilebilirse ve etkin tedavi uygulanırsa kür olabilmektedir” diyen Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Özkök, tedaviye ilişkinde bilgiler aktardı. Özkök, “Her kanser tipi için spesifik tedavi yapılmaktadır. Tedavide genellikle cerrahi, radyoterapi veya sistemik tedavi (kemoterapi, hormonal tedavi, hedefe yönelik ajanlar vb.) kullanılır. Tedavi hastaya özel olmakta ve tedavi kararı verilirken deneyimli bir merkezin olması büyük katkı sağlamaktadır. Kanser tedavisinin önemli bir modalitesi olan radyoterapi, kanser olgularının yaşamları boyunca yaklaşık yüzde 70'ine uygulanmaktadır. Son yıllarda radyoterapi cihazlarındaki gelişmelerle birlikte daha uzun süreli sağ kalım süreleri elde edilebilmekte, aynı zamanda tedavi ile oluşabilecek yan etkiler çok az olmakta bu da hastalarımıza kaliteli uzun süreli yaşam sağmaktadır. Görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelerle tümörü daha iyi tespit edebiliyor, aktif tümör bölgelerini belirleyebiliyoruz” diye konuştu.

"Stereotaktik tedavi yöntemleri tümörü kısa sürede tamamen yok edebilmekteyiz"

Kanserden korunma yolları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Serdar Özkök, “Kanser tedavisinin deneyimli ekiple yapıldığında, kür olabildiğini ya da kronik hastalık grubuna girdiğini de unutmayalım” dedi.

Özkök, son olarak şunları söyledi:

“Uzay ve savaş sanayindeki gelişmelerle birlikte tümörü daha iyi hedeflemekte, tümörü tedavi sırasında takip edebilmekte ve tümöre istediğimiz dozu verebilmekteyiz. Halk arasında nokta atışı olarak tanımladığımız stereotaktik tedavi yöntemleri tümörü kısa sürede tamamen yok edebilmekteyiz. Günümüzde kanser tedavisi, bireysel tedaviye kaymakla birlikte tümörün davranışını daha önceden tahmin edebilmekte. Bazı tümörlerde genetik yapılarındaki hedef noktalarına yönelik ilaçlar uygulayarak kanseri tedavi etme şansımız olmaktadır. Kanser birçok faktörün bir arada etkileşimiyle oluşur. Yaygın görülen birçok kanser türünün en az üçte biri daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin artırılması, alkol kullanımının azaltılması ultraviyole radyasyondan korunma, mesleksel ve çevresel maruziyetlerin önüne geçilmesi ile önlenebilmektedir.”