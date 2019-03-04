Prof. Dr. Polat: 'Organ naklinde başarı oranlarımız yüzde 90'ın üzerinde'

Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği'nin düzenlediği 3'üncü Karaciğer Nakli Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Türkiye'nin dört bir yanından alanında uzman olan doktorların katılımıyla gerçekleştirildi. Karaciğer nakli konusunda farkındalık oluşturmak ve doktorların bilgi birikimlerini paylaşması için düzenlenen etkinlikte, organ nakilleri ve karaciğer nakillerinde gelinen noktalar değerlendirildi, önemli vaka sunumları yapıldı. Aynı zamanda Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı olan Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat, dünyaca ünlü organ nakli cerrahlarından Yale Üniversitesi Karaciğer Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve Prof. Dr. Uluğ Eldegez organ bağışı ve organ nakli ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"2002 yılından günümüze kadar Türkiye'de yapılan organ nakli sayısı 35 bin civarında"

Türkiye'nin, son 15 yılda organ nakilleri konusunda çok önemli gelişmeler kat ettiğini dile getiren Prof. Dr. K. Yalçın Polat, "2002 yılından günümüze kadar tüm Türkiye'de yapılan organ nakli sayısı 35 bin civarında. Karaciğer naklinde ise 2002'den günümüze kadar 8 bin 600 nakil yapmışız. Başarı oranımız giderek artıyor. Pediatrik nakillerde birinci konumdayız. Başta karaciğer olmak üzere organ nakli konusunda çok ciddi bir bilgi birikimi ve deneyime sahibiz" dedi.

"Türkiye'de yapılan karaciğer nakillerinin yüzde 80-85'i canlı vericiden, yüzde 15-20'si ise kadavradan gerçekleşiyor"

Derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Polat, "Dernek olarak bilimsel paylaşım platformları oluşturmanın dışında toplumda organ bağışı bilinci oluşturmak ve öncelikle kadavradan organ nakli yapabilmek için çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de yapılan karaciğer nakillerinin yüzde 80-85'i canlı vericiden, yüzde 15-20'si ise kadavradan gerçekleşiyor. Organ bağışının artması için dernek olarak pek çok çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bilimsel çalışmalarımızı uluslararası platforma taşıyarak daha geniş kitlelere ulaşmayı ve özellikle üniversitelerle ortak projeler yürüterek, yurtdışındaki meslektaşlarımızla bilgi paylaşımında bulunmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"ABD'de yaklaşık olarak 15 bin kişi karaciğer nakli için listede bekliyor"

ABD'deki karaciğer nakilleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Şükrü Emre, "ABD'de yaklaşık olarak 15 bin kişi karaciğer nakli için listede bekliyor. Her sene 7 bin ile 8 bin arasında karaciğer nakli oluyor. Organ azlığından dolayı her sene, listedeki yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybediyor. ABD'de hala organ nakli için yeteri kadar verici yok. Bu vericileri ayarlamamız ve artırmamız gerekiyor. Türkiye'deki sorunlar da aynı. Türkiye'de daha çok canlıdan karaciğer nakli yapılıyor. ABD ile kıyaslarsak; nakillerin yüzde 95'i kadavradan yapılıyor, yüzde 5'i canlıdan yapılıyor. Türkiye'de bu oran tamamen tersine dönmüş durumda. Umarım ki Türkiye'de de kadavradan nakli artırabiliriz. Türkiye'de büyük gelişmeler oldu ama daha da gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 bin 200'e yakın karaciğer nakli bekleyen hasta var"

Prof. Dr. Uluğ Eldegez ise şöyle konuştu: "2 bin 200 yakın karaciğer nakli bekleyen hasta var, bu verilerin hepsi Sağlık Bakanlığı'nda var. Bu oldukça yüksek bir rakam ve organ ihtiyacı her zaman söz konusu. Canlı nakilden ziyade kadavradan nakile ağırlık verilecek bir çalışmanın daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Kadavra nakli bir eğitim işi, bu eğitime herkes katılmak zorunda. Eğitim eksikliğini gidermemiz gerekiyor".

"Çocuklarda karaciğer naklinde dünya 1'incisiyiz"

Organ naklinin, organ yetmezliği gelişen hastalar için önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ahmet Tekin, "Organ nakli, organ yetmezliği gelişen hastalarımızın tek tedavisi. Bu hastalara mutlaka organ nakli yapılması gerekiyor, yapılmadığı zaman hastalar hayatını kaybediyor. Organ nakli ülkemizde de çok güzel şekilde yapıyor. Özellikle pediatrik karaciğer (çocuklarda karaciğer nakli) nakillerinde dünya 1'incisiyiz. Yetişkin karaciğer nakillerinde de dünya 5'incisiyiz. Hem kadavradan hem de canlıdan başarılı nakiller yapılabilmekte. Nakil sayılarının artırılabilmesi için bu tür organizasyonların artırılması gerekiyor. Bu organizasyonlar sayesinde organ nakli sürekli gündemde tutuluyor. Sağlık Bakanlığı olarak organ nakline sonsuz desteğimiz var. Her türlü isteğe olumlu bakıyoruz ve çözmek için uğraşıyoruz. En büyük hizmetlerimizden birisi; uçak ve helikopter ambulanslarımızı organ nakillerinin hizmetine açmış durumdayız. Yeter ki bir canımız kurtulsun. Sağlık Bakanlığı olarak her türlü imkanı açıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde, kuralları gelişmiş daha standart yönetmeliklerle ya da çalışmalarla organ naklini başarılı şekilde artırmayı amaçlıyoruz. Diğer amacımız; ülkemiz sağlık turizmi üzerinde fazla duruyor, o nedenle çok kapsamlı ve donanımlı şehir hastaneleri yapıldı. Özellikle şehir hastaneleri ve diğer kurumlarımızda sağlık turizm adına organ nakline kesinlikle önem vereceğiz. Çok ciddi organ nakillerinin yapılmasını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Adem Gürer