Prof. Dr. Tevfik Özlü: 'Kovid 19 için yeni aşıların artık üretilmesini kullanıma girmesini bekliyoruz'

Kovid-19'un artık döngüsel sürece girdiğini belirten Özlü, “Bildiğimiz, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüsler başta grip olmak üzere güz mevsiminde artmaya başlar kışın zirve yapar daha sonra tekrar azalır bahar sonu yaza doğru kaybolur. Kovid-19 da artık bu döngüsel sürece girmiş görünüyor. Dolayısıyla güz mevsiminin gelmesiyle birlikte havaların soğuması yağışların başlaması insanların daha çok kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirmeye başlamaları kapıların, pencerelerin kapatılması bu tür enfeksiyona yol açan virüslerin çok kolay bulaşması mümkün.

Kovid de gripte bunlardan biri. O açıdan hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor özellikle risk gruplarının çok daha dikkatli olması gerekiyor. 65 yaş üstü olan vatandaşlarımız kronik hastalığı olanlar bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar bu konuda kendilerini iyi korumalılar. Önerim, zorunlu olmaksızın kapalı, kalabalık iyi havalandırılmayan dar mekânlarda mümkün olduğu kadar bulunmamaları. Bulunmaları gerekiyorsa mümkün olabildiğince mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları el hijyenine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Risk grubundaki kişilerin yanında risk grubundaki kişilerle birlikte yaşayan onlara hastalığı bulaştırabilecek olanların da dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin evinizde knonik hastalığı olan 65 yaşı geçmiş büyükleriniz varsa ya da anneniz babanızda görüşüyorsanız onlara hastalığı bulaştırabilme riski potansiyeli taşıyorsunuz demektir. O zaman sizin de aşılanmanız dikkat etmeniz gerekiyor” diye konuştu.

Bekir Koca

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