Prof. Dr. Tezer Kutluk: 'Sindirim sistemi kanserlerinden korunmak için günde 10 bin adım atın'

En sık görülen kanser grubu olan sindirim sistemi kanserleri ile ilgili her türlü bilimsel gelişmelerin ele alındığı, yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin Türk ve yabancı uzmanlar tarafından tartışıldığı 9'uncu Uluslararası Gastrointestinal Kanserler Konferansı (IGICC 2019) İstanbul'da başladı. Konferans 8 Aralık tarihine kadar sürecek. Bilimsel programda; 24 oturum, 4 uydu sempozyum, 2 sözel bildiri oturumu ve 1 kurs yer aldığı bildirildi. UICC-Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü'nün desteklediği; Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği, Onkoloji Araştırmaları Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen konferans kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kongre Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, Prof. Dr. Tezer Kutluk ve alanında uzman yabancı doktorlar katıldı. Toplantıda sindirim sistemi kanseri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

"Türkiye'de yılda yaklaşık 21 bin civarında kalın bağırsak kanseri görülüyor"

Kalın bağırsak kanserinin görülme rakamlarına değinen Prof. Dr. Tezer Kutluk, "Dünyada yaklaşık 1 milyon 850 bin civarında, Türkiye'de yılda yaklaşık 21 bin civarında kalın barsak kanseri görülüyor. Bütün dünyada 3'üncü sıraya oturmuş kanser türü. Hemen peşinden mide kanserleri geliyor. Dünyada yaklaşık 850 bin civarında görüyor, bunlar büyük rakamlar. Türkiye'de 10 bini aşkın mide kanseri görüyor. Neredeyse dünyada her yıl görülen 18 milyon kanserin 3'te 1'e yakını sindirim sistemleri kanseri oluşuyor" dedi.

"Yakın yıllarda tüm kanserlerde tedavi başarısı yüzde 70 gibi rakama geldi"

Sindirim sistemi kanserlerindeki başarı oranına vurgu yapan Prof. Dr. Kutluk, "Yakın yıllarda tüm kanserlerde tedavi başarısı yüzde 70 gibi rakama geldi. Yüzde 20-30'lardan tüm kanserde yaşam şansı yüzde 70'lere çıktı. Kanser tek bir hastalık değil. Kalın barsak kanseri dediğimiz zaman erken mi ya da geç mi yakalandı? Bu önemli. Erken evre yakalanmış kanser türünde tedavi başarısı yüzde 90'lara çıkıyor. Mide kanserinde erken yakalamak gene önemli. Cerrahi de önemli ama hastalığın durumuna göre kemoterapi, radyoterapi devreye giriyor. Yemek borusu kanseri ve pankreas kanserinde tedavi başarıları biraz daha düşük. Çünkü bu organlarda cerrahi tedavi biraz zorluyor. Cerrahi olarak tedavi edildiği zaman başarı oranı yükseğe çıkıyor" şeklinde konuştu.

"En sağlıklısı tencere yemekleri"

Kanserle mücadelede beslenme ve fiziksel aktiviteye dikkat çeken Prof. Dr. Kutluk, "Bütün kanserlerde olduğu gibi sindirim sistemleri kanserleri de beslenme ile çok ilişkili. Beslenme doğrudan kilo fazlalığı ve şişmanlıkla alakalı. Bu insanlarda kalın barsak kanseri daha çok görülüyor. O nedenle kilonun kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda tercihinde kaloriden kaçınmak gerekiyor. Patates kızartmasında tuz ve yağ etkiliyor. Yasak yok ama bu gıdaları kontrollü tüketmek gerekiyor. Tuzu kontrol ederseniz yani günde 5 grama düşürülürse mide kanseri sıklığı düşüyor. Lifli gıdalar ve tahıllar tüketilirse kalın bağırsak kanseri sıklığı azalıyor. Bu sadece lifli gıda yiyin başka bir gıda yemeyin anlamına gelmiyor. Bunları söylerken pişirme şekilleri de önemli. En doğrusu tencere yemekleri. Kızartma, ateşte pişirme ya da manga yapma sağlıklı pişirme yöntemleri değil" diye konuştu.

"Günde 10 bin adım atın"

Prof. Dr. Kutluk, sözlerine şöyle devam etti: "Bir taraftan beslenme kurallarına uyarken diğer taraftan fiziksel olarak aktif olursanız kilo kontrolü ve kansere karşı koruyucu etkisi var. O nedenle diyoruz ki; günde 10 bin adım atın. Bunu telefon ya da diğer cihazlarla sayabilirsiniz. Haftanın 5 günü orta şiddette yürüyüş yapılması gerekiyor. Spor salonlarından bahsetmiyoruz. İnsanların bunu yaşamında bir yere oturtması lazım. Beslenmeye ve fiziksel aktivite dikkat edildiği zaman sindirim sistemi kanserlerinde ciddi oranda korunma mümkün oluyor".

Prof. Dr. Şuayib Yalçın: "Son 50 yılın gelişmelerini belki de son 5 yılda görür hale geldik"

Yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şuayib Yalçın, "Hangi tedaviden kimin nasıl yararlanacağı konusunda yaptığımız testlerle daha iyi hasta seçimi yapılmaya başlandı. Daha iyi hasta seçimi olunca da tedaviden daha fazla fayda görülmeye başlandı. Örneğin kolon kanserinde, kalın bağırsak kanserinde ras mutasyonu 4-5 yıl önce bilmiyorduk. Şimdi bunlara göre ayırt ettiğimiz ve tedavileri ona göre seçtiğimiz zaman belirgin iyileşmeler görmeye başladık. Mide kanserinde yeni ajanlar yeni hedefler ortaya konuldu.

Son dönemlerde özellikle immünoterapiler de sindirim sistemi kanserlerinin birçok grubunda etkiliği ortaya konuldu. Bunlarla ilgili çalışmalar halen devam diyor. Sonuçları iyi olmakla beraber bazı hastalarda daha iyi bazı hastalarda kötü olabilir. O nedenle dikkatli seçim çok önemli. İkinci önemli nokta ise ilaç teknolojisinin gelişmesi. Özellikle ilaç dizaynı, ilaç dizaynının bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak planlanabilir olabilmesi ve üretiliyor olması kanser tedavisinde çok önemli oldu. Son 50 yılın gelişmelerini belki de son 5 yılda görür hale geldik. Önümüzdeki 5 yılda da daha hızlı gelişmelerin olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: "Kongrede gördük ki; sindirim sistemi kanserlerinin de tedavisi çok başarılı yapılabiliyormuş. Bununla ilgili gelişmeleri ülkemize adapte edebiliriz. Bizler Türkiye'de, bu araştırmalara dünya ile eş zamanlı olarak katılıyoruz. Belli başlı hastane merkezlerimizde bilimsel çalışmalar hızla gidiyor."

Adem Gürer - İsmail Çoşkun