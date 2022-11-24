Prof. Dr. Yusuf Bayrak: 'İzmit ile Düzce arasında çok yakın zamanda büyük bir deprem beklemek doğru değil'

Düzce'de önceki gün sabaha karşı yaşanan 5.9'luk deprem Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde hissedilirken, konuyla ilgili uzmanlardan açıklamalar da peş peşe geldi. Depremin hemen ardından yakın zamanda aynı bölgede büyük bir deprem yaşanacağını iddia eden uzmanlara karşılık yaşanan depremle enerji boşalımı olduğu ve çok yakın zamanda deprem beklemenin doğru olmadığı belirtildi.

"Beklenen bir Marmara depremi olacaktır ama ne zaman olacağını tahmin etmek, zaman vermek doğru değil"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Bayrak, “Gölyaka civarındaki fayın 1999 Düzce depreminde 5-6 kilometrelik kırılmayan kısmı kırıldı. Yani oradaki enerji tamamen boşalmış oldu bundan sonra bu bölgede Kuzey Anadolu fayının İzmit ile Düzce arasında çok yakın zamanda büyük bir deprem beklemek doğru değil. Kırılmayan kısım, İzmit'in batısında Marmara Denizi içinde kırılmayan kısım var. Dolayısıyla orada bir enerji birikimi stres birikimi var. Dolayısıyla bundan sonra bölgedeki depremi Marmara'nın içinde beklemek daha doğru. Beklenen bir Marmara depremi olacaktır ama ne zaman olacağını tahmin etmek, zaman vermek doğru değil. Sağlıklı bir zaman vermek imkânsız. Bu depremin Türkiye'deki diğer fayları tetikleme ihtimali yoktur, bu bağımsız bir fay. Dolayısıyla burası kırılmıştır, buradaki enerji boşalımı meydana gelmiştir. Kalan enerji ise artçı şoklarla boşalacak. Yani bu artçı şoklar büyüklüğü ve sayısı zamanla azalarak birkaç ay içerisinde fay dengeye oturacaktır. Karadeniz'i veya başka fayları tetikleme imkânı yoktur. Karadeniz'de oluşan depremler Karadeniz'in içinde ve karada küçük büyük faylar var. Buralar zaman zaman küçük depremler 4'den daha küçük depremler meydana gelmektedir. Dolayısıyla bunlar yıkıcı değil tehlike potansiyeli de yoktur” diye konuştu.

Bekir Koca



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