Prof. Rıfat Eralp TGRT FM e konuştu! Kalp krizlerinin hikayesi vardır…

“Ailede kalp krizi hikayesi olması, anne babanın hangi yaşta kalp krizi geçirdiği oldukça önemlidir. Bunlar kalp hastalıklarında değiştirilemeyen risk faktörleridir. Dikkat etmemiz gereken diğer belirleyiciler ise, çevresel faktörler… Ne kadar hızlı bir hayat yaşarsanız, ne kadar sağlıksız beslenir, spordan uzak kalırsanız risk o kadar artar. Tansiyonu, şekeri, kan yağlarını yükselten bir beslenme kalp krizine davetiye çıkarır. Özellikle yaz mevsiminde bunlara mutlaka dikkat etmek gerekir.”



Kalp krizi geçiren kişiye aspirin…

“Özellikle yaşlı insanlar, ağrı algılamasında problem olanlar, by pass geçirmiş ya da farklı ameliyatlarla sinir yolu kesikliği yaşamış insanlar, sinirleri tutan iltihabi problemleri olanlar (diyabeti olanlar) kalp krizi geçirip bunu anlamayabilir ya da algıladıkları ağrıyı tam tarif edemeyebilirler. Bu hastalar ayakta kalp krizi geçirebilir. Kalp krizi elbette belirtiler verir. Performansla, özellikle yürüyüşle artan, durunca gecen ve soğuk soğuk terleten ağrı mutlaka önemsenmelidir. Kalp krizi geçirenler, bu ağrıyı ‘göğsümün üzerine biri oturmuş gibi bir ağırlık' olarak tanımlar. Göğsün tam ortasında, yıkıcı, yakıcı, yanıcı bir ağrıdır. Kalp krizi anında soğuk terleme de görülür. Bir ölüm korkusu bu ağrıya eşlik eder. O anda ambulans gelene kadar hasta rahat, sakin ve huzurlu bir yere almak önemlidir. Kesinlikle hareket etmemelidir. Yanınızda aspirin varsa bir tane aspirin çiğnetilebilir. Kalp hastalıklarında kullanılan dil altı spey ya da ilaç varsa o da verilebilir.”



Yazın damarların gevşemesi, sıvı kaybı bir miktar bizi rahatlatsa da kışın soğuk başlaması ile damarlar büzülmeye, dolaşım daha hızlı olmaya, kan daha koyu akmaya başlar. Kalp hızı soğuğa bağlı daha fazla artmaya başladığından bu durum, kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarabilir. Bu nedenle esas ölümcül olabilecek durumun soğuk olduğu unutulmamalıdır. Yazın ise sıcak çarpmaları, su eksikliği, kandaki tuz düzeyi değişiklikleri ve buna bağlı gelişebilecek kalp ritim bozuklukları ile klima kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek, bazen ölümcül olabilecek kalp zarı iltihaplanmaları ve akciğer enfeksiyonlarına dikkat edilmelidir. Yazın riskli olabilecek gruplar yaşlılar, çocuklar, hamileler, yüksek tansiyon ile kalp ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler olarak sayılabilir.Kalp krizinden korunmak için, tansiyon, şeker ve kan yağlarını yükselten etkenlerden kaçınmalıyız; akşam 20:00'den sonra mümkün olduğunca bir şey yememeliyiz; hafif beslenmeliyiz, günlük hayatımızda mümkün olduğunca yürümeli, yürüyüşü bir düzen içinde hayatımıza eklemeliyiz.