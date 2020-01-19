İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Profesör intihar etti

Profesör intihar etti
Profesör intihar etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) görevli Prof. Dr. Kadir Eser (55), 3. kattan atlayarak intihar etti. Eser’in psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

Olay, Muğla Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Bayram Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu sitesindeki evinde yalnız yaşayan MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Kadir Eser, 3. kattan aşağıya atladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Kadir Eser'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eser'in cansız bedeni otopsi için Muğla adli Tıp Kurulu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Tosun

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.