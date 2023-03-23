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Profesör Kılıç uyardı: 'Toprak sellerde suya doymadı, kuraklık kapıda'

Profesör Kılıç uyardı: 'Toprak sellerde suya doymadı, kuraklık kapıda'
Profesör Kılıç uyardı: 'Toprak sellerde suya doymadı, kuraklık kapıda'

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yağışlarla ilgili uyarılarda bulunarak kuraklığın getirebilecekleri sorunları sıraladı, gerekli tedbirleri açıkladı. Prof. Kılıç, “Hiç yoktan yağışlar iyi yalnız kışı yağış almadan geçirdik. Kar yağışı olmadı değim yerindeyse toprak suya doymadı" dedi.

Profesör Kılıç uyardı: 'Toprak sellerde suya doymadı, kuraklık kapıda' - Tıkla İzle

Toprak üstünde kayıp giden sunun toprak altına veya kaynak noktalarına ulaşmadığını söyleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, uyarılarda bulunarak kuraklığın getirebilecekleri sorunları sıraladı, gerekli tedbirleri açıkladı.

“Hiç yoktan yağışlar iyi yalnız kışı yağış almadan geçirdik" diyen Prof. Dr. Kılıç, "Kar yağışı olmadı. Değim yerindeyse toprak suya doymadı. Ülkemizin ciddi problemlerinden biri kuraklık ve aşırı sıcaklık. Bu tür felaketler bundan sonra daha sık rastlanabilir. Yazın sel felaketini, kışın kuraklık görebiliriz. Çünkü küresel ısınmadan dolayı iklimde değişiklik oldu. Anadolu'nun özelliğidir yağışlar erozyondan dolayı hızla akar ve geçer. Toprağın derinliğine inmesi için mutlaka kar yağışının olması lazım. Bundan sonra aslında karıda fazla beklemiyoruz, bize düşen mutlaka yağmur sularını toplamamız lazım. Önümüzdeki yıllarda yağışlar daha da azalacak, kuraklığı çok hissedeceğiz" dedi.

Murat Başal

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