Profesyonel köpek eğitmeninden 10 adımda köpek eğitimi

Profesyonel köpek eğitmeni Murat Güngör yavru köpek eğitimine, eve girdiği ilk andan itibaren başlanılırsa alacağı eğitimin o kadar kaliteli olacağını belirtti. Yavruluk dönemini köpeklerde karakterin yeni oluştuğu dönem olarak yorumlayan Güngör, köpek eğitiminde erken sürecin önemini vurgulayarak, “Henüz kötü alışkanlık kazanmamış ve agresyon sorunları olmayan dostunuza köpek eğitimi verilmesi eğitimdeki kalıcılığı son derece arttıracaktır” dedi.

Bir canlıyı eğitmenin ve ona yeni şeyler öğretmenin asla göründüğü gibi kolay olmadığının altını çizen Murat Güngör, eğitime karar verilmiş ise köpeği eğitecek olan kişinin oldukça sabırlı ve istikrarlı olması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'deki en genç köpek eğitmeni de olan Güngör, yaklaşık 10 senedir bu sektörde bulunduğunu kaydetti.

10 adımda köpek eğitimi

“Ev ortamında beslediğimiz her canlının mutlaka eğitim almasını sağlamalı” diyen Güngör, “Eğitimleri vermeden önce davranışlarımızı ve ona karşı olan tavrımızı en başında belirlemeli ve oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmeliyiz. Günlük yaşantımıza kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri ve bizim ile kaliteli zaman geçirmeleri için eğitim sürecini en erken döneme çekmeliyiz. Hatta dostunuz eve ilk girdiği dönemlerden itibaren eğitim sürecini başlatmalısınız” şeklinde konuştu.

Güngör, iyi ve doğru bir köpek eğitimi için 10 adımda köpek eğitimi şartları ise şu şekilde sıraladı:

“Yaşam alanı

Sahiplendiğiniz yavru köpekler için ilk önceliğiniz ev içerisinde uygun bir yaşam alanı oluşturmak olmalıdır. Bahçeli bir eviniz varsa bahçeye yakın bir oda içerisinde yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Bahçeye yakın bir mekânı ona yaşam alanı seçmenizde giriş çıkışları kolaylaşacak ve tüm egzersiz ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanacaktır. Onlara oluşturulacak küçük alanlar özgürlüklerini kısıtlayacak ve bu da dostunuzda agresyon sorunları oluşacaktır. Dostunuza temel ihtiyacını karşılayacağı özel yerler yapılmalıdır.

Şımartmamak

Bir köpeğe insan muamelesi yapmak, onların her istediği şeyi yerine getirmek özelliklede şımartmak köpeklerde saldırganlığa ve itaatsizlik gibi önemli sorunlara yol açar. Liderlik ruhuna sahip olmalarını sağlamak, örneğin evin her tarafında oynamasını, koltukta uyumasını ve yemek sofralarına kadar çıkmasına göz yumarsanız dostunuz size asla itaat etmeyecektir.

Mama düzeni

Bir köpeğin sağlıklı olabilmesi için günlük olarak 40'dan fazla besin öğesini alması gerekir. Evde yapılacak olan mamalar veya ev yemekleri dostunuzun sağlığına çok zarar verir. Yaşam sürelerinin kısalmasına ve olası hastalıklara yol açar. Köpeklerde mama düzeni oluşturmak verilecek olan tuvalet eğitimi ve sosyallik eğitimi ile de doğrudan bağlantılıdır. Onlara ne kadar çok mama verirseniz onlar o kadar çok doyumsuz olacaklardır.

Tuvalet alışkanlığı

Yeni sahiplendiğiniz köpek sizin ile ev ortamında yaşıyorsa dikkat etmeniz gereken en önemli konu tuvalet eğitimidir. Köpeklerde tuvalet alışkanlığı, dostunuzun yavruluk döneminde verilmesi gerekir. Yavruyken tuvalet alışkanlığı kazanması ilerleyen süreçlerde yaşanacak olan tüm sorunlarında bir nevi önüne geçecek. Tuvalet eğitimi en zor eğitimlerden biri olduğu için profesyonel köpek eğitmenlerinden yardım almak en doğru karar olacaktır.

Tasmaya alıştırmak

Henüz yavruyken sahiplendiğiniz köpeğinize ilk olarak boyun tasması takmalı ve bu tasmayı ona benimsetmelisiniz. Tasmaya alışan köpekler ile sahipler arasında güven bağı tamamen oluşur. Tasmalı bir şekilde seyahat etmek daha konforlu yürüyüşleri de beraberinde getirir. Boyun tasması ile kolaylıkla eğitilebilen köpeklerin, tasmaya alışma süreçleri biraz zor olabilir. Ama bu tamamen sizin ve köpeğinizin güvenliği için mutlaka yapılması gereken bir durumdur.

Sosyalleştirme

Karakter yapısının güzel ve doğru oluşmasını sağlamak köpeklerdeki saldırganlığı ve davranış bozukluklarını önler. Bu durumun gerçekleşmesi için de bebeklikten yetişkinliğe kadar olan süreçte sosyalleşmeli ve tamamen sosyal izolasyonu sağlanmalıdır. Çünkü dışarıya çıkarmamak ve sosyalleştirmemek ileride birçok agresyon sorununu beraberinde getirir. Evinize gelen herkese havlar, dışarıda gördüğü her canlıya saldırmaya çalışırlar. Buda huzursuz ve mutsuz bir ortamın oluşmasını sağlayabilir. Bu nedenle köpekler mutlaka fazla dışarı çıkmalı ve diğer canlıları tanımalıdır.

Hayır komutunu öğretmek

Dostunuzu kontrol edebilmeniz aynı hayatı kolay ve konforlu yaşayabilmeniz adına oldukça önemlidir. Bu ancak köpeğinize doğru ve zamanında komutları öğretmek ile gerçekleşir. Köpeğinize hayır komutunu doğru bir şekilde öğretmek onu kontrol edebilmenizi sağlar. Sizin istemediğiniz bir şeyi yaptığında hayır demeniz, bu komutu öğrenen dostunuz için kolaylıkla o eylemden vazgeçmesine sebep olacaktır. Köpekler tamamen içgüdüleriyle hareket eder. Onun lider ruhunu kırmanız ve size itaat etmesini sağlamalısınız.

Aferin komutunu öğretmek

Eğitimler için en önemli komutlardan birisi aferin komutudur. Yeni şeyler öğretilen dostunuza, öğrettiğiniz şeyi yaptığında aferin diyerek onu mutlu etmeniz gerekir. Bu komut ile istenilmeyen bir şey ile karşılaşırsanız hayır demeli ve sizin istediğinizi yaptığında ise aferin diyerek onu ödüllendirmelisiniz.

İtaat etmesini sağlamak

Köpekler doğası gereği her zaman içgüdüleriyle hareket ederler. Bu durum ilerleyen dönemlerde eğitimsiz bir köpek için saldırma, havlama, ısırma, kemirme gibi birçok davranış bozukluğunu beraberinde getirir. Size itaat etmeyen bir canlı ile yaşamak fazlasıyla zordur. Aradaki güven bağının oluşması ve yaşanacak sorunların ortadan kalkması için de büyük bir alternatif olacaktır. Size itaat eden bir köpek ile çoğu sıkıntının önüne geçebilirsiniz. Yöneticinin kim olduğunu bilmesi ve sizi lider olarak görmesi yaşayacağınız hayatı kolaylaştırır.

Eğitim tekrarları

Daha kaliteli bir birliktelik adına verilen eğitimlerde devamlılık olması gerekir. Bu yeni şeyler öğrettiğiniz dostunuzun verilen eğitimleri tamamen kavraması ve unutmaması için de önemlidir. Onu nereye veya hangi yöne doğru çekeceğiniz tamamen sizin elinizdedir. Eğitimlerde devamlılığı sağlamaz iseniz köpeğiniz kendi kendine onun doğru olduğunu zanneder ve verilen eğitimlerin yanlış yöne eğilmesini sağlar."