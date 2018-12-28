Profesyonel liglerde ilk devrede 70 futbolcu kadro dışı kaldı

Türkiye profesyonel futbol liglerinde 2018 - 2019 sezonunun ilk yarıları tamamlandı. Devrenin sona ermesiyle kaç futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin verilerine göre Spor Toto Süper Lig'de 17, Spor Toto 1. Lig'de 16, TFF 2. Lig'de 15 ve TFF 3. Lig'de ise 22 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Toplamda 70 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı profesyonel futbol liglerinde 24 futbolcu performansının yeterli olmaması sebebiyle, 22 futbolcu gecikmiş alacaklarını istediği gerekçesiyle, 7 futbolcu yönetim ve teknik direktör ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle, 17 futbolcu ise herhangi bir sebep gösterilmeden kadro dışı kaldı.

Süper Lig'in gol krallığında Diagne önde

Liglerde ilk yarıların sona ermesiyle, en skorer isimler de belirlendi. Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, 20 gol ile zirvede yer alırken, Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega ise kaydettiği 9 gol ile Diagne'nin en yakın takipçisi konumunda. Sivasspor'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı yıldız Robinho da kırmızı-beyazlı forma ile 8 kez rakip fileleri havalandırarak, ilk yarıdaki gol yarışında üçüncü sırada yer aldı.

1. Lig'de zirvede Paixao yer aldı

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında da Altay'ın Portekizli futbolcusu Paixao, 12 gol ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırayı ise 8 gol ile Giresunspor'dan Dauda ve Adana Demirspor'dan Pote paylaşıyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta en fazla gol atan futbolcu 10 gol ile Fatih Karagümrük'ün deneyimli oyuncusu Erkan Zengin oldu. Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü'nde forma giyen Taha Balcı, 13 gol ile grubunda ve ligde zirvede yer aldı.

TFF 3. Lig'in en golcü ismi Yakup Alkan

TFF 3. Lig 1. Grup'un en skorer ismi ise Karaköprü Belediyespor'da attığı 12 gol ile genç futbolcu Batuhan Er oldu. 2. Grup'ta Kırşehir Belediyesporlu futbolcu Turgay An, rakip fileleri 11 kez havalandırarak, bu gurubun en golcüsü oldu. 3. Grup'ta ise TFF 3. Lig'in en golcüsü bulunuyor. Yeni Çorumsporlu Yakup Alkan, kaydettiği 13 gol ile grubunun ve ligin en golcüsü olmayı başardı.