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Profesyonel liglerde play-off tarihleri belli oldu

Profesyonel liglerde play-off tarihleri belli oldu
Profesyonel liglerde play-off tarihleri belli oldu

2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerini belirledi. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar daha sonra ilan edilecek.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre play-off müsabaka tarihleri şöyle:

Spor Toto 1. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba
Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar
Final: 2 Haziran Perşembe

TFF 2. Lig

Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe
Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Cuma
Final: 29 Mayıs Pazar

TFF 3. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe ve 13 Mayıs Cuma
Yarı Final 2. Maçlar: 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba
Finaller: 23, 24 ve 25 Mayıs

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