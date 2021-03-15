Propolis damlada dikkat edilmesi gerekenler

Korona virüs salgını sonrasında vatandaşların en çok dikkat ettiği konu bağışıklıkları oldu. Bağışıklık güçlendirici etkisi ile bilinen Propolis ise en çok tercih edilen ürünlerin arasında yer aldı. Fakat damla olarak piyasada bulunan propolis ürünlerinde dikkat edilmesi gereken konular bulunuyor. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arı Mucizesi Akademi Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş Propolis damlada dikkat edilmesi gereken konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Uğraş: “Propolis veyahut diğer gıda takviyelerinin vücuda alınmasında sulu çözeltiler dediğimiz damla formu da karşımıza sıklıkla çıkmakta. Piyasada mevcut propolis ürünlerine baktığımızda birçoğunun damla formunda olduğunu görüyoruz. Bu noktada dikkat edeceğimiz husus, hazırlanan sulu çözeltiler yani damla formları, alkol ekstraktı mı yoksa su ekstaktı mı? Bu noktada suyun yanında bazı yardımcı doğal gıda takviyeleri veyahut kimyasallarını kullandığımızda, bu propolis içerisindeki etkenlerin büyük çoğunluğunu suya da geçirebiliyoruz. Bu işlem başarıyla gerçekleştirmiş olduğumuz bir teknoloji. Damla formu, gerek propolisin doğası gereği acı tadı gerekse diğer ürünlerin kullanılmamasından dolayı çocuklarda kullanım için en uygun formüldür. Damla formunu rahatlıkla suyun içerisine damlatarak, yoğurt veya meyve suyu gibi çeşitli tatlı ürünlerin içerisine katarak arzu edebileceği bir ürün haline getirebiliriz. Ancak önerilen dozlara mutlaka ama mutlaka uymamız ve o doğrultuda kullanmamız çok önemlidir” şeklinde konuştu.



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