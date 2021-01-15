Propolisin kilosu 10 bin liraya dayandı

Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle bağışıklık sistemine fayda sağlayan besinlere ilgi gün geçtikçe arttı. İmmün sistemine olumlu etkisi birçok araştırmayla da ispatlamış propolisin aynı zamanda anti-kanser olduğuna dair Japon Kanser Araştırma Kurulu'nun bilimsel çalışmaları bulunuyor.

Propolisi “vücudun polisi” olarak nitelendiren Bal Uzmanı ve Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy “Dünyanın en önemli antibiyotiği olarak bilinen propolis, arıların, ağaçların üzerindeki sıvıya yakın maddelerden, tomurcuklarından ve yapraklarından toplamış olduğu bir üründür. Bir kovandan elde edilen propolis miktarı ortalama 150 gramdır. Propolis hasadının azlığı salgınla birlikte artan taleple bu günlerde kilosu 10 bin TL'ye yaklaştı.” dedi.

"Birçok faydası var"

Bal Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, Propolis'in önemli faydalarını şöyle sıraladı:

“Bağışıklık sistemini destekler. Soğuk algınlığından korunmak için kullanılır. Vücut direncinin artırılması amacıyla kullanılır. Hücre yenileyici özelliğe sahiptir. Yapılan araştırmalarda, ülserler, iltihaplı hastalıklar, yanıklar için olumlu etkileri görülmüştür. Farenjit gibi hastalıklarda kullanılabilir. Bakteri üremesini engeller mikroplardan arındırır. Diş eti hastalıklarına karşı etkilidir. Onkoloji tedavisinde kullanılabilir.”

Propolisi en iyi ve en etkili kullanma şekline de değinen Ahmet Bağran Aksoy, “250 gram hakiki bala 10 gram toz propolis konulur, karıştırılır ve her sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı yutulur” dedi.