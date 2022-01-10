Proptech uygulamalarında dijital imza dönemi

Gayrimenkul sektörü Proptech uygulamalarında yenilikçi ürünlerin kullanımı artıyor. Altın Emlak, DDTECH'in Dijital İmza Platformu'nu tüm temsilcilerine açtığını duyurdu. Yapılan iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Pandemi süreci sonrasında gayrimenkul teknolojilerinin önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Bizler de dijital dönüşüm sürecimize DDTECH'in çözümlerini ilave etmiş olacağız. Bu iş birliğimiz ile emlak işletmeleri olarak kullandığımız tüm sözleşmelerin onay ve imza süreçlerini dijital imza platformu üzerinden kullanacağız. Özellikle dijital dönüşüme hızlı uyum sağlayan şirket olarak pazarlama, satış ve satış sonrası yönetim aşamalarında büyük bir adım atmış olacağız” dedi.

"Sektörlerin ihtiyacına göre farklı çözümler sunuyoruz"

Yenilikçi ve uçtan uca hizmet sunan ürünleri ile gayrimenkul sektöründe de çözümler sunduklarını belirten DDTECH Genel Müdür Yardımcısı Onur Turan ise, “Gayrimenkul sektöründe dijital imza platformumuz başta olmak üzere, kimlik doğrulama, dijital arşiv gibi konularda önemli iş birlikteliklerine imza atıyoruz. Özellikle mal sahibi, müşteri ve emlak işletmesi çerçevesinde uluslararası standartlara uygun doğrulama yöntemleri ile sıralı çözümler sunuyoruz. Tüm dijital imza teknolojilerini, Altın Emlak için de tek bir çatı altında toplayarak temsilcilerinin kullanımına açtık” diye konuştu.

Dijital İmza Platformu'nun sistem işleyişi Türkiye genelinde faaliyet gösteren Altın Emlak Temsilcileri ile 15 Ocak tarihinde paylaşılacağı belirtildi.