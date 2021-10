'Protein tozu yerine doğal gıdaları tercih edin'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, son yıllarda popülerleşen protein tozlarının bilinçsiz kullanımında birçok rahatsızlığa davetiye çıkarabileceğini açıkladı. Prof. Dr. Göral, özellikle ağır spor yapan ve vücut geliştiren kişilerce bilinçsiz kullanılan protein tozunun, yüksek dozda ve uzun süreli kullanıldığında, önemli sağlık problemine neden olabildiğini belirterek, “Mesela kemiklerde erime, bağırsaklarda ishal ve diğer organlarda bazı olumsuzluklara yol açar. Profesyonel sporcuların alması gereken protein miktarı, normal bireylerin alması gerekenin yaklaşık iki mislidir. Ancak dengeli ve hekim kontrolünde alındıklarında, zararlı etkiler ortaya çıkmamaktadır. Protein tozu alındığında vücutta oluşan yüksek protein konsantrasyonu, bazen böbrekleri zorlayabilir ve kişi spor esnasında yeterli sıvı almazsa böbrek hasarına yol açabilir. Aşırı miktarda kullanıldığında bağırsaklar tarafından yeterli miktarda emilemeyeceği için ishale de neden olabilir. Protein tozu, vücutta protein miktarının birden artmasına neden olabildiğinden, kalbin yorulmasına, kalp büyümesine yol açabilir. Ürün içeriğinde yer alan yağ miktarı da, burada önemlidir. Bu nedenle kalp sağlığı bozuk olanların, protein tozu almamasını öneriyoruz” diye konuştu.

“Günde 4-5 yumurta tercih edilebilir”

Temel protein kaynaklarının, protein tozuna karşı tercih edilebileceğini belirten Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti: “Et, yumurta, süt, yoğurt, peynir, fasulye, nohut, badem gibi gıdalar, temel protein kaynaklarıdır. Profesyonel sporcular dışında spor ve ağır egzersiz yapan ya da vücut geliştirme ile ilgilenen kişilerin, ihtiyaç duyduğu proteini doğal besinler aracılığıyla alması çok daha doğrudur. Bu konuda, başta yumurta (günde 4-5 tane alınabilir), et, yoğurt, süt ve diğer hayvansal ve bitkisel protein kaynakları tüketilebilir. Protein tozu yerine tam gıdalardan protein alın. Fındık, tohumlar, az yağlı süt ürünleri (yoğurt, süt, peynir), baklagiller (fasulye, mercimek), balık, kümes hayvanları, yumurta ve yağsız et, doğal protein kaynağı için idealdir. Yüksek dozlar, bağırsak hareketlerinde artış, mide bulantısı, susuzluk, şişkinlik, kramplar, iştah azalması, yorgunluk (yorgunluk) ve baş ağrısı gibi bazı yan etkilere neden olabilir. Vitamin ve diğer besin takviyelerinin kullanımı, ancak uzman bir hekim ya da diyetisyen tavsiyesi ile yapılmalıdır. Spor ve egzersize bağlı olarak artan protein ihtiyacı, her metabolizmada farklılık gösterir. Ancak profesyonel sporcuların dışında, spor, egzersiz ve vücut geliştirme ile ilgilenenlerin düzenli ve yeterli miktarda beslenmesi, metabolizmanın tüm besin ihtiyaçlarını karşılar. Bu yüzden sıra dışı durumların dışında, profesyonel olarak spor yapmayanların, protein tozu ya da diğer besin takviyelerini kullanabilirler, ancak doğal yollarla protein alımının daha doğru olduğunu düşünmekteyiz.”