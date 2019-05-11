Protokol karşılanması ve uğurlanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Genelgesi, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Karşılanmaları ve Uğurlanmaları ile ilgili usul ve esasları içeriyor.

Genelgeye göre Cumhurbaşkanı'nın yurt içi seyahatlerinde, karşılama ve uğurlamada sadece vali, belediye başkanı ve garnizon komutanı hazır bulunacak. Cumhurbaşkanı'nın Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü yurt içi seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada ise ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülecek diğer zevat hazır bulunacak. Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı seyahatlerinde de yurt içi seyahatlerinde belirlenen görevlilerin dışında Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekalet edecek. Ayrıca, karşılama ve uğurlamada, belirtilen kişilerin dışında sivil veya resmi görevlilerin bulunmaması ve turkuaz halı serilerek gün doğumundan gün batımına kadar olan sürede gerçekleştirilen seyahatlerde de asker/jandarma mangası bulundurulacağı genelgede yer aldı.

Karşılama ve uğurlama tören şekline dönüştürülmeyecek

Genelgenin devamında yer alan ifadeler şöyle;

“Kara yolu ile yapılacak seyahatlerde karşılama ve uğurlamanın Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanların katılacağı ilk/son program mekanında yapılması,

Karşılama ve uğurlamalarda, ilde görevli diğer bürokratların ayrıca protokol oluşturmasına izin verilmemesi, karşılama veya uğurlama işleminin tören şekline dönüştürülmemesi, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, ve bakanların karşılanma ve uğurlanmaları esnasında, gerek karşılama/uğurlama mahallinde ve gerekse yol güzergahı boyunca öğrenciler bulundurulmaması, uygun görülmüştür.” TBMM Başkanı'nın seyahatleri Genelgede, TBMM Başkanı'nın, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali veya vali yardımcısı ile belediye başkanı veya vekilinin hazır bulunacakları yer aldı. TBMM Başkanı'nın, Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü seyahatlerinde ise karşılama ve uğurlamada sadece vali yardımcısı ve büyükşehir belediye başkan vekilinin hazır bulunacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları'nın seyahatleri

Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali veya vali yardımcısı ile belediye başkanı veya vekilinin hazır bulunacakları, Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü seyahatlerinde ise karşılama ve uğurlamada sadece vali yardımcısı ve büyükşehir belediye başkan vekilinin hazır bulunacağı yer aldı.

Bakanların seyahatleri

Genelgeye göre Bakanların seyahatlerinde yapılan düzenlemede, Bakanların yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali ve belediye başkanı veya bunlar tarafından görevlendirilecek birer yetkili ile ilgili bakanlığın il temsilcisinin hazır bulunacakları yer aldı. Bakanların, Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü seyahatlerinde ise karşılama ve uğurlamada sadece vali tarafından uygun görülecek bir temsilcinin bulunacağı belirtildi.

Muhammet Mücahit Dereli