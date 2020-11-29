Protokol tribününde gerginlik

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ederken siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler karşılaşmanın ardından büyük coşku yaşadı. Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip, deplasman tribününde bulunan karton taraftarların önünde eğilip ardından 3'lü çekerken, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünde galibiyeti kutladı. Ancak bu sırada Fenerbahçeli bazı isimlerin tepki göstermesi üzerine tribünde ufak çaplı bir gerginlik yaşandı. Araya girenler, gerginliğin büyümesine engel oldu. Maçın bitimiyle birlikte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yolunu tuttu.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu