İş Sanat'ın Provadan İzle serisi Moliere'in “Tartuffe” eseri ile devam ediyor. Önemli tiyatro eserlerinin bir masa etrafında, okuma provası düzeninde seyircilere sunulduğu seride, Fransız komedya ustası Moliere'in Tartuffe oyununun gösterimi Tiyatro Günü olarak kutlanan 27 Mart Pazar, saat 20.30'da İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak.

Moliere'in 17. yüzyılda kaleme aldığı oyunda, zengin bir ailenin evine yerleşen ve türlü oyunlarla yavaş yavaş evin yönetimini ele geçiren Tartuffe'ün, ailenin başına açtığı işler mizahi bir dille anlatılıyor. Yiğit Sertdemir'in yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Tartuffe'ü Murat Kapu canlandırıyor. Ayşe Demirel, Yiğit Sertdemir, Sinem Öcalır, Meriç Rakalar, Ceyda Akel, İbrahim Arıcı, Tuğra Can Bıçak, Gülhan Kadim, Ayşegül Uraz ve İlayda Ulcaylı'nın rol aldığı Provadan İzle serisinin yeni oyunu Tartuffe, ilk gösterim tarihinden itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ücretsiz izlenebilecek.