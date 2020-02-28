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Provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi kapsamında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır."

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