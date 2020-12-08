PSG - Başakşehir Canlı Anlatım

PSG 0-0 BAŞAKŞEHİR

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4. hakemin Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Paris Saint Germain - Başakşehir maçı durdu.

Medipol Başakşehir: "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette."

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Paris Saint Germain maçında soyunma odasına gitti.

13' Başakşehir kulübesinin önündeki gerginlik devam ediyor. Tüm oyuncular, Başakşehir yedek kulübesi ve Hakem Ovidiu Hategan şu an o bölgede.

13' İki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşanıyor.

13' Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette.

12' Bu arada Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

12' Medipol Başakşehir'de Rafael, Baker'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

10' Mahmut Tekdemir, Neymar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

4'Paris St Germain takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Paris St Germain adına Neymar kullanacak.

4'Neymar, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Rafael Da Silva tarafından faulle durduruluyor.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!

Medipol Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Mahmut Tekdemir, Ponck, Hasan Ali Kaldırım; Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli, Gulbrandsen

Psg: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Verratti, Danilo, Paredes; Rafinha, Mbappe, Neymar