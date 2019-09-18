PSG Real Madrid Canlı İzle| PSG Real Madrid Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Neymar'lı, Cavani'li Fransız devi PSG ile İspanya'nın köklü devi Real Madrid bu akşam karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise mücadeleye ilişkin canlı yayın bilgilerini araştırmakta. İşte bu müsabakanın detayları...

PSG - Real Madrid muhtemel 11'ler:

PSG: Navas, Meunier, Kimbempe, Silva, Bernat, Verratti, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Di Maria, Icardi

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Marcelo, Rodriguez, Casemiro, Kroos, Hazard, Bale, Benzema

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

PSG Real Madrid nasıl canlı izlenir?

PSG Real Madrid maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz...

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