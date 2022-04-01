Psikolojik danışmanlara çocuk istismarı farkındalık eğitimi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen ‘‘Duy Sesimi Öğretmenim'' etkinliği tamamlandı. İki gün süren etkinlikte eğitmen Dr. Bülent Tansel ‘Çocuğun Cinsel İstismarı ve Psiko-sosyal Yaklaşımlar' konulu eğitimler gerçekleştirdi. Programda Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerindeki okullarda görev yapan psikolojik danışmanlara yönelik çocuk istismarı farkındalık eğitimi verildi.

Çocuklar, ‘Ailem beni korur' diyebilmeli

İstanbul Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteklediği eğitimlerde Dr. Bülent Tansel, çocuğun uğradığı cinsel istismara ilişkin birçok konuyla ilgili bilgi aktarımında bulundu.

Tansel: ‘‘Aileler, çocuklarının hayatlarının her anında yer almalı. Çocuk, ailede anne babanın her zaman erişilebilir olduğunu hissetmeli. Eğer çocuk kendini rahat hissederse yalnızca cinsel istismarda değil, başına gelebilecek herhangi bir olayı da rahatlıkla söyleyebilir. Çocuk, ‘Ben ne olursam olayım, başıma ne gelirse gelsin ailem beni bu beladan kurtarabilir.' diyebilmelidir.'' dedi.

Çocuklara özellikle okul öncesi dönemde verilecek olan cinsellik eğitiminin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Bülent Tansel, çocukların vücutlarında özel bölgeler bulunduğunu ve bunlara herkesin dokunamayacağını anlatmak için en uygun dönemin 3 yaş olduğunu da belirtti.

