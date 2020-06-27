Psikolojik sorunları nedeniyle intihara kalkıştı

Olay, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesindeki inşaat halindeki bir apartmanda yaşandı. Apartmanın 9'uncu katına Enes A. (29), 155'i arayarak intihar edeceği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, inşaatın 9'uncu katına çıkarak şahsı bulunduğu yerden indirmek istedi. İkna olmayan Enes A. için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden görevli psikolog çağrıldı. Olay yerine gelen psikolog Enes A'yı ikna yoluyla bulunduğu yerden indirdi.



‘Çevredekiler tepki gösterdi'

Polisler eşliğinde aşağı indirilen Enes A'ya çevrede toplanan kalabalıktan bazıları tepki gösterdi. Tepkilere karşılık veren Enes A. olay yerinden uzaklaştırılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisler, çevrede toplanan grupları sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları için önce uyardı, daha sonra evlerine gitmeleri konusunda uyararak dağılmalarını istedi.



Halil Ulubey