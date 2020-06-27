İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Psikolojik sorunları nedeniyle intihara kalkıştı

Psikolojik sorunları nedeniyle intihara kalkıştı
Psikolojik sorunları nedeniyle intihara kalkıştı

Kahramanmaraş’ta psikolojik bunalıma girdiği öğrenilen şahıs, bir apartmanın 9’uncu katına çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesindeki inşaat halindeki bir apartmanda yaşandı. Apartmanın 9'uncu katına Enes A. (29), 155'i arayarak intihar edeceği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, inşaatın 9'uncu katına çıkarak şahsı bulunduğu yerden indirmek istedi. İkna olmayan Enes A. için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden görevli psikolog çağrıldı. Olay yerine gelen psikolog Enes A'yı ikna yoluyla bulunduğu yerden indirdi.

‘Çevredekiler tepki gösterdi'
Polisler eşliğinde aşağı indirilen Enes A'ya çevrede toplanan kalabalıktan bazıları tepki gösterdi. Tepkilere karşılık veren Enes A. olay yerinden uzaklaştırılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisler, çevrede toplanan grupları sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları için önce uyardı, daha sonra evlerine gitmeleri konusunda uyararak dağılmalarını istedi.

Halil Ulubey

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.