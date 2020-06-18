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PTT çalışanının testi pozitif çıktı şube karantinaya alındı

PTT çalışanının testi pozitif çıktı şube karantinaya alındı
PTT çalışanının testi pozitif çıktı şube karantinaya alındı

Gaziantep'te bulunan bir PTT şubesindeki çalışanın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine şube kapatılarak çalışanlar karantinaya alındı.

Testi pozitif çıkan personelin 3 gün geçici görev yaptığı İslahiye ilçesindeki bir başka PTT şubesi de kapatıldı.
Korona virüs salgınında Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de vaka sayıları artış göstermeye devam ediyor. Gaziantep'te son olarak Şehitkamil ilçesi Korutürk Caddesi'ndeki PTT şubesinde çalışan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Çalışanın testinin pozitif çıkması üzerine sabah saatlerinde çalıştığı PTT şubesine gelen ekipler, önce dezenfekte çalışmaları yaptı, sonra da şubeyi kapattı. PTT şubesinde çalışan diğer personeller ise 14 günlük ev karantinasına alındı. PTT şubesinin kapılarına da korona virüs taraması nedeniyle şubenin kapatıldığını ifade eden yazılar asıldı.
Öte yandan, testi pozitif çıkan çalışanın 3 gün geçici görevle İslahiye merkez PTT şubesinde çalıştığı öğrenilirken, İslahiye Merkez PTT şubesininde çalışanlara korona virüs testi yapılacağı ve test sonuçları belli olana kadar geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

Bekir Şentürk-Said Vakkas Yağcı
 

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