'PTT çalışanları da risk altında'

PTT Sen Genel Başkanı Halit Büyük, yetkili sendika oldukları 180 yıllık PTT kurumundaki tüm çalışma arkadaşları ile özel sektörde çalışan dağıtıcı personeller için korona virüs konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Büyük, “Günümüzün vebası korona virüs maalesef ülkemize gelmiş ve hayatı felç etmiş durumdadır. Bu konuda Cumhurbaşkanlığımıza, bakanlıklarımıza almış oldukları kararlar ve önlemler konusunda sendikamız ve üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. PTT Sen ve PTT Kargo Sen yönetimi ile yapmış olduğumuz toplantıda, korona virüsü konusunda sağlık çalışanlarından sonra kurumumuz PTT'nin risk gurubunda ikinci sırada olduğunu değerlendirdik. Hem virüs bulaşma olasılığı hem de virüsü yayma potansiyeli yüksektir. Bu konuya istinaden yönetim kurulu olarak önemli kararlar almış görüş ve önerilerimizi PTT Genel Müdürlüğüne iletmiş bulunmaktayız. Yurt dışından, özelikle Çin'den ve yurt içinden binlerce kargo ile posta gelmektedir. Postacı ve kargo dağıtıcı personellerimiz günde en az 100 eve uğramaktadır. Ortalama her aileyi 4'er kişi olarak düşünürsek sadece bir posta dağıtıcısı günde 400-500 vatandaşımız ile temas haline girmektedir. PTT'de 20-25 bin postacı dağıtıcı çalıştığını düşünürsek çıkan rakam ürkütücü maalesef. Buna 10-15 bin civarında PTT Bank şubelerde çalışan personellerimizi eklersek riskin ne derecede oluğunu anlamak hiç de zor değil" dedi.

Önlem paketi

Vatandaşların da gerekli ve aciliyeti olmadığı sürece 15-20 gün boyunca internet üzerinden sipariş vermemeleri ve virüsü evlerine taşımamaları gerektiğini söyleyen Büyük, sendika olarak almış olduğumuz önlem paketini şöyle sıraladı:

"Acil ve ivedi bir şekilde tüm PTT müdürlüklerimiz ve şubelerimiz dezenfekte edilmelidir. Gerekiyorsa belediyelerimizden, diğer kuruluşlardan yardım talep edilmelidir. Eldiven, maske, kolonya, dezenfekte malzemeleri, sıvı sabun gibi temizlik ürünlerinin tüm müdürlüklerimize ve şubelerimize dağıtımı yapılıp personellere ulaştırılması gerekiyor. Eldiven ve maskesi olmayan personelin kesinlikle dağıtıma çıkmaması ve çalıştırılmamasına dikkat edilmeli. Engelli, kronik rahatsızlığı olan veya sürekli ilaç kullanan, bağışıklık sisteminin zayıf olan, hamile personeller öncelikli ve zorunlu idari izine çıkarılmalı. Personeller asgari seviye düşürülerek 5, 10, 20, 50 kişilik gruplar halinde nöbet sistemine geçirilmeli, nöbet sırası gelmemiş personel idari izinli sayılmalı. Şubeler geçici olarak kapatılmalı, vatandaşlarımız merkez şubelerimize yönlendirilmeli, kapatılan şubelerdeki personelin merkezlerde çalıştırılması ve nöbet sistemine geçirilerek nöbet sırası gelmeyen personelin idari izinli sayılması gerekiyor. PTT müdürlüklerinin ve merkez şubelerinin girişlerinde güvenlik personelin ateş ölçer ve dezenfekte malzemeleri bulundurulması, vatandaşların kontrol edilerek giriş kısmından üçer beşer gruplar halinde alınması, şüpheli görünen vatandaşlarımıza bilgi verilmesi ve sağlık kuruluşuna bilgilendirilmesi gerekiyor. Kayıtsız posta dağıtımının durdurulması, yurt dışından gelen tüm gönderilerin gümrükte bekletilmesi, sadece acil gönderilere izni verilmesi, tüm PTT kargo araçlarının dezenfekte edilmesi gerekiyor."

Büyük, "PTT Sen ve PTT Kargo Sen yönetimi olarak almış oluğumuz bu önlem paketinin bir an önce kurumumuzla istişare edilerek uygulanması gerekmektedir. Dünyayı saran korona virüsünden bir an önce kurtulmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.