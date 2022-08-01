PTT işçileri iş bıraktı

İşçiler sorunlarının çözüme ulaşacağı güne kadar iş bırakma eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi. PTT'de çalışan 520 taşeron işçi, son zamanlarda yapılan mobbing ve daha düşük maaşlı sözleşmeyi imzalamaya mecbur bırakıldıkları gerekçesiyle bugün itibariyle iş bıraktı.

Taşeron PTT çalışanlarının seslerini duyurmak için Beşevler Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü önünde PTT-Sen tarafından basın açıklaması yapıldı. Sendika adına açıklamayı genel sekreter Emin Bil okudu.

PTT Sen Örgütlenme Sekreteri Emin Bil, geçmiş yıllardaki sözleşmelerde asgari ücret üzerinden yüzde 30 ila 40 üzerinden fark alırken şimdi yeni sözleşme ile ancak yüzde 10 gibi bir fark alabileceklerini söyledi.

Emin Bil, "Yol ve yemek resmi gazetede 51 lira iken yeni sözleşmede 21 lira teklif ediliyor. Biz 21 lira ile her gün iki mahalleyi nasıl dolaşacağız. Her gün 75 gönderi bırakmamız gerekirken adreslere sabah 07.00'dan akşam 19.00'a kadar 120 gönderi bırakıyoruz. Fazla mesailerimiz ve tatil günleri, resmi bayramlarda çalışmamız göz ardı ediliyor. Anayasa'da biz meslek grubu koruma altında iken mobbing ve baskıyla kamu kurumlarına ait resmi evrakların tebligatı yaptırılıyor. Sendikal haklardan mahrumuz. İş sağlığı ve güvenlik uzmanlarının PTT A.Ş. Kontrolör görevli personel sahaya inerek çalışma şartlarını üst makamlara rapor etmesi beklentimizdir. Sesimizin duyurulması talebimizdir. Sözleşmeyi imzalamayan personelin iş akdinin sonlandırılması yetkili taşeron şirket tarafından bu konuda bize baskı yapılıyor. PTT Genel Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nı çağrımızı duymaya dertlerimizi sonlandırmaya davet ediyoruz' dedi.

Dikkat! Bugün kargo ve postalarınız gelmeyecek

Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de taşeron PTT işçileri iş bırakma eylemine geçti. İşçiler, daha önceki bireysel sözleşmelerinde asgari ücretin yüzde 35 fazlasını alıyorken yeni sözleşmede ise yüzde 15 alacak olmalarına tepki gösterdi. İzmit'te bulunan dağıtım binasının önünde iş bırakma eylemi yapan işçiler, yeni sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini ve haklarını alana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

“Yeni maaşımız bizim için yeterli olmuyor”

13 yıldır eski sözleşmeyle sıkıntı yaşamadan çalıştığını söyleyen Fulya Mermertaş, “Yeni bir sözleşme gereği buraya toplandık. 13 yıldır asgari ücretin yüzde 35 fazlasıyla çalışıyorum ve hiç sıkıntı yaşamadım. Bugüne kadar hiç değiştirilmemiş bir sözleşme. Yeni haliyle yüzde 15'e düşürülüyor. Bu şekilde bayağı kaybımız oluşuyor. Yeni hayat şartlarında yeni maaşımız bizim için yeterli olmuyor. Bunun yanında ek kesintiler, çok fazla ağır şartlar konuluyor. Bunun değişmesine direnmek için buradayız” diye konuştu.

“Yeni sözleşmede kesintilerimiz çok fazla olacak”

Yeni sözleşmede ceza ödemelerinin de ağır olduğunu öne süren Mermertaş, “Yeni sözleşmede ek olarak ağır ceza ödemeleri var. Memur arkadaşlarımız bir kart kaybında ya da bir gönderiyle ilgili sorun olduğunda çok düşük bir kesintiye uğruyor. Bizde ise onların 10 katı fazla kesiliyor. Biz, bunların derdindeyiz şu anda. Kesintiler olmamasını, yüzde 35'lik farkımızın düşmemesini istiyoruz. Ayrıca, yemek ve yol ücretimiz ayrılıyor. Raporluyken bile senelik izinlerimizde kesintilerimiz çok fazla olacak yeni sözleşmede” dedi.

Ahmet Berke Erdal

