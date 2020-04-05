PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor

PTT'nin online alışveriş sistemi 'ePttAVM' üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı. Yapılan açıklamada, “T.C Sağlık Bakanlığı ile T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda 'ePttAVM' üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

“Aile üyeleri için de maske temin edilebilecek”

Açıklamada, “Aile üyeleri için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinden doldurarak onlara da ücretsiz maske temin edebilirsiniz” denildi.

Musa Erdoğan

