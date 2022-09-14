Puratos Türkiye, Çalışan Destek Programı'nı başlattı

Dünya çapında pastacılık, ekmekçilik ve çikolata sektörlerine ürünler ve çözümler sunan Puratos, Türkiye'deki çalışanlarına yönelik Çalışan Destek Programı'nı başlattı. Program; çalışanın ve aile bireylerinin yararlanabildiği, kişi üzerinde stres oluşturaabilecek ve destek ihtiyacı hissedebileceği her alanda konusunun uzmanları tarafından 7/24 verilen danışmanlık ve bilgilendirme hizmetinden oluşuyor. Puratos Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Pilav, dünyanın en iyi işverenleri arasında yer alan şirketin çalışanlarına yönelik esenlik yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü vurgulayarak, Puratos Çalışan Destek Programı'nın ana hedefinin her açıdan mutlu bireyler ve dolaylı olarak bağlı çalışanlar olduğunu ifade etti.

7 gün 24 saat destek

Çalışanların fiziksel, duygusal, zihinsel ve finansal açıdan iyi hissetmelerinin verimlilik açısından da kritik derecede önemli olduğunu ifade eden Ebru Pilav, Puratos Çalışan Destek Programı'nın günün ve haftanın her saati başvurulacak eşsiz bir danışma kaynağı olduğunu belirtti. Pilav, “Son yıllarda pandemi etkisi, global olarak hissedilen ekonomik krizin etkileri ve belirsizlik ortamı, değişen çalışma modelleri ile gelişen daha fazla evde zaman geçirme hali hepimizi etkileyebiliyor. İş yerinde esenlik yaklaşımı bu tarz etkenler nedeni ile her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Şirket olarak bizler de çalışanlarımızın esenliği için, bütünsel bir bakış açısı ve sistematik bir yaklaşımla Çalışan Destek Programı'nı başlattık. Bu program, çalışanlarımızın ve ailelerinin 7 gün 24 saat destek alabilecekleri, çok yönlü bir destek programı. Çalışanlarımız ve aileleri, temel bilgi ve yönlendirme alabilecekleri her konuda programdan yararlanabilecekler. Bebeklerinin ateşine nasıl müdahale edeceklerinden tutun, kiracı veya ev sahibi olarak yaşadıkları problemlerin çözümüne, psikolojik sorunlardan, diyet ve temel sağlık sorunlarında atmaları gereken ilk adıma kadar birçok alanda destek alabilecekler” açıklamasını yaptı.

Kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi

Ebru Pilav, şirketin dünyanın en iyi işverenleri arasına taşıyan en önemli özelliğin kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi olduğunu belirtti. Pilav, “Mutlu ve sağlıklı insanlar olabilmemizin herkes için geçerli tek bir yöntemi yok. Kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi işte bu noktada çok önemli. Şirket içinde bir uygulama başlatıp herkesin bu uygulamadan memnun olmasını bekleyemeyiz. Her bir insanın kendi yaşamına has beklentileri olabilir. Çalışan Destek Programı, kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi vaadimizin uygulama adımlarından biri ve her açıdan faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

Harika bir iş yeri olmanın gereği

Yapılan açıklamaya göre, 81 ülkede üretimi bulunan, 100'den fazla ülkede 9 bin 500'ü aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren şirket hem küresel değerlendirmelerde hem de farklı ülkelerde yapılan değerlendirmelerde dünyanın en işi işverenleri arasında yer alıyor. Son olarak Puratos Türkiye, kurum kültürü ve çalışan deneyimi üzerine çalışmalar yürüten Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yüksek güven kültürüne sahip iş yeri kriterlerini sağlayarak 'Great Place to Work' sertifikası almaya hak kazandı. Puratos çalışanlarının yüzde 90 oranında katılım gösterdiği Great Place to Work analizinde, yüzde 89 oranında harika iş yeri olarak değerlendirildi.