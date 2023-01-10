Pure Concept global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Şirketin CEO'su Ömer Faruk Kumru, ilk zamanlar Türkiye'de üretimi olmayan dekoratif banyo ürünlerini fason üretim aracılığıyla ülkeye ithal ettiklerini, daha sonra büyük bir kısmını Türkiye'de üretmeye başlayarak birçok modeli yerlileştirmeyi başardıklarını söyledi.

ARGE ekiplerinin çalışmalarıyla, kopyalayan bir mantıkla değil, benzeri olmayan ve kendi ekiplerince tasarlanan klozet, lavabo, lavabo bataryası ve birbiriyle bütünleşmiş ürünlerle Dünya pazarında boy göstermeye başladıklarını ifade eden Kumru, bazı ürünleri ithal edilmekten kurtarıp, yerli ARGE çalışmalarıyla millileştirdiklerini ve kendilerine özgü tasarımlarıyla dünya çapında üreticilerin takip ettiği firma haline gelmeyi başardıklarını söyledi.

Butik ve üretimi hayli zorlu bir iş olan dekoratif banyo ürünlerini yerlileştirmenin kolay olmadığını belirten Kumru, yerlileştirme sayesinde sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarda da zengin koleksiyonuyla dikkat çekmeyi başardıklarını söyledi. Şirketin bundan sonraki hedefi ise, markanın dünyada tanınacak bir Türk markası haline getirmek için inovatif çalışmalarına devam etmek.

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