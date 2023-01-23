Puro müdavimi hırsız markete abone oldu

Hırsız hafta bir kez geldiği marketten önce sigara alıp, sonra da dükkân çalışanına fark ettirmeden puro çalma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde yaşandı. Market çalışanı Kadir Atmaca, gün geçtikçe puroların birer birer eksilmesiyle durumu fark edince, ilk olarak arkadaşlarının satmış olabileceğini düşündü. Arkadaşlarının satmadığını öğrenen market çalışanı, kamera kayıtlarında puroların gelen müşteri tarafından çalındığını fark etti.

Mehmet Demirci

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