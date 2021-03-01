Pusetten düşen bebek beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

Olay, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan Ekici ailesine ait evde meydana geldi. İddiaya göre, anne Aynur Ekici oğulları Eren (8) ile 6 aylık Eymen bebeği evde bırakarak ekmek almaya çıktı. Anne evden çıktıktan sonra pusette uyuyan Eymen bebek uyanarak hareket etmeye başladı. Pusette bir süre hareket ettikten sonra dengesini kaybederek kafa üstü yere düşen Eymen bebek, ağır yaralandı. Ağır yaralanan Eymen bebek, eve gelen annesinin çağırdığı 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede beyin kanaması teşhisi konulan Eymen bebek, bir haftalık yoğun bakım sürecinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Eymen bebeğin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Said Vakkas Yağcı

