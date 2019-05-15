Putin: 'ABD Başkanı ile telefonda görüşmekten memnuniyet duydum'

Rusya'nın Soçi kentine gelerek gün içerisinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Putin, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatarak, “ABD Başkanı ile telefonda görüşmekten memnuniyet duydum. ABD-Rusya ilişkilerinin eski düzeye getirilmesi izlenimi oluştu. Bizim açımızdan ilişkilerimizi tam formata çevirmek için yeterli koşulların oluştuğunu düşünüyorum” dedi.

“ABD seçimlerine müdahalemiz olmadı”

Putin konuşmasının devamında tartışmalı ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili, “ABD'de gerçekleşen seçimlere devlet düzeyinde tarafımızca hiçbir müdahale olmadı ve olmayacak. Bu tartışmalar nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler zarar gördü. Bugün bu durumun ortadan kalkacağını umuyorum” dedi. Putin, ABD tarafıyla müzakerelerin ana unsurlarının Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması, START-3 anlaşması, kitle imha silahlarının önlenmesi, bölgesel sorunların çözülmesi, terörle mücadele, çevre sorunları, dünyadaki kıtlık ve ekonomik meseleler olduğunu kaydetti.

“ABD en büyük petrol üreticisi oldu”

Pompeo ile görüşmesinden önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kendisini görüşmenin detayları hakkında bilgilendirdiğini söyleyen Putin, “ABD'nin en büyük petrol üreticisi haline geldiğini biliyoruz. Bu anlamda küresel enerji piyasası konusunda da piyasaların istikrarı anlamında konuşacaklarımız var. Ülkelerimiz arasında ticaretimiz genel itibariyle düşük olsa da geçtiğimiz yıl küçük bir artış gözlemlendi." diye konuştu.

“Tüm dünyanın iyiliği için birlikte çalışabiliriz”

Putin'in ardından söz alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Ortak çıkarlarımız doğrultusunda birlikte ve verimli çalışabileceğimiz konular var. Uzlaşamadığımız konularda görüşmeler yaptık. Başkan Trump bu konularda görüşmemizi istedi. Başkan Trump size iletmemi istediği mesajında birlikte çalışabileceğimizi ve böylelikle halklarımızın ve dünyanın daha huzurlu olabileceğini söyledi. Stratejik konularda, Afganistan ve Kuzey Kore konularında işbirliği yapabiliriz” dedi.

Erhan Altıparmak