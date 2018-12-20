Putin: 'ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair emare yok'

Rusya Devlet Başkanı Putin, her yıl tüm dünyadan misafir edilen basın mensuplarının sorularını cevapladığı geleneksel yıl sonu toplantısında konuşuyor. Bin 700'den fazla gazetecinin bütün sorularını cevaplayacak olan Putin'e ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sorulduğunda Putin, “ABD'nin Suriye'deki varlığı meşru değil” dedi ve ekledi, “ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair emare yok.”

“Anayasa komisyonu hazır olmak üzere”

Putin, Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya'nın halihazırda ülkede demokrasiye geçilmesi için çalışma yaptıklarına işaret etti. “İstanbul'da yapmış olduğumuz görüşmede, bir karar verdik ve elimizden her türlü çabayı göstererek Suriye'de anayasa komisyonunu kuracağız” ifadelerini kullandı. Komisyonun hazırlık aşamasının son aşamasına gelindiğini kaydeden Putin, “Komisyon için listeyi hazırlamaya devam ediyoruz. Dışişleri Bakanım Sergey Lavrov, bana Birleşmiş Milletlerin süreci yavaşlattığını söyledi ama son düzlüğe zaten geldik. Suriye yönetimi, 50 kişilik bir liste hazırladı ancak muhalifler buna itiraz etti. Bu doğrultuda tekrar liste hazırlanılıyor. Fakat kısa süre içinde bitecek” ifadelerini kullandı.

“ABD'ye ihtiyaç yok”

ABD askerinin Suriye'den çekilmesi meselesine tekrar değinen Putin, “Bana sorarsanız ABD askerine ihtiyaç yok. Suriye'deki varlıkları meşru değil. Suriye'ye girme kararını ancak Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi verir veya Suriye'nin kendisi davet eder. Ancak BM Güvenlik Konseyi ABD'ye onay vermemiş, Hükumet de bir davette bulunmamıştı” diye konuştu.